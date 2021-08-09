Во вторник, 10 августа «Монако» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов примет «Спарту». Начало матча – в 21:00 по Киеву.
В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на телеканале «Спорт 2».
«Монако» - «Спарта». Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Первый матч в Праге завершился гостевой победой «Монако» 2:0.
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Источник — Sport.ua
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