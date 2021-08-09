Александр ДЕНИСОВ: «Шоковая терапия от Козловского сработала»

Известный журналист – о победе «Руха» над «Вересом»

  • 09.08.2021 15:15
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Александр ДЕНИСОВ: «Шоковая терапия от Козловского сработала»
© Футбол 1/2/3. Григорий Козловский

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу львовского «Руха» над ровенским «Вересом» (2:1) в матче 3 тура украинской Премьер-лиги.

«Леонид Кучук вернулся в «Рух». Шоковая терапия от Козловского сработала. «Рух» в начале матча забил два гола и снял все сомнения по поводу ротации на тренерском мостике. Первый гол – гол-красавец от Борячука», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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