Александр ДЕНИСОВ: «Шоковая терапия от Козловского сработала»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу львовского «Руха» над ровенским «Вересом» (2:1) в матче 3 тура украинской Премьер-лиги.
«Леонид Кучук вернулся в «Рух». Шоковая терапия от Козловского сработала. «Рух» в начале матча забил два гола и снял все сомнения по поводу ротации на тренерском мостике. Первый гол – гол-красавец от Борячука», - сказал Денисов.
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Источник — Футбол 1/2/3
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