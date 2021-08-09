Эпицентр не собирается увольнять Нагорняка и Надуду

В клубе кредит доверия к тренерскому штабу еще не исчерпан

  • 09.08.2021 14:49
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Эпицентр не собирается увольнять Нагорняка и Надуду
© УАФ. Сергей Нагорняк

В центральном матче третьего тура в группе «А» Второй лиги «Эпицентр» уступил дома «ЛНЗ» (1:2), потерпев второе поражение подряд.

Несмотря на неудачи на старте, кредит доверия руководства ФК к тренерам Сергею Нагорняку и Олегу Надуде не исчерпан. Они продолжают работать, хотя задание – завоевать первое место в своей группе, осложняется.

Тем более, что в поединке с «ЛНЗ» уже в дебюте поле из-за травмы вынужден был покинуть бомбардир «Эпицентра» Руслан Ивашко.

Сейчас в «Эпицентре» предпринимают усилия, чтобы доукомплектоваться квалифицированными игроками. Один из них – защитник Владимир Сеница, ранее выступавший за херсонский «Кристалл», успешно прошел просмотр, и завтра ему будет предложено подписать контракт.

Напомним, что после трех туров во Второй лиге «Эпицентр» в своей группе занимает девятое место, набрав три очка.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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