Во Второй лиге зафиксирован счет 11:0. Результаты 3-го тура и таблица

8 августа состоялись поединки 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
В одном из матчей зафиксирован разгромный счет 11:0. Так «Левый берег» из Киева уничтожил команду «Любомир» Ставище.
Голы забили: Акаки Меладзе, 13, Тарас Пинчук, 21, 48, Иван Петренко, 25, 41, Василий Курко, 29, Владимир Коваль, 36, 70, 73, Евгений Морозенко, 57, 84.
Вторая лига. 3-й тур, 8 августа
- 17:00. Днепр Черкасcы – Карпаты Львов – 1:3
- 17:00. Эпицентр Дунаевцы – ЛНЗ Черкасcы – 1:2
- 17:30. Волчанск – Реал Фарма Одесса – 4:1
- 18:00. Балканы Заря – Металлург Запорожье – 0:0
- 18:00. Диназ Вышгород – АФСК Киев – 4:0
- 18:00. Кристалл Херсон – Сумы – 0:0
- 18:00. Любомир Ставище – Левый берег Киев – 0:11
- 18:00. Никополь – Тростянец – 2:2
- 18:00. Рубикон Киев – Чернигов – 2:0
- 18:00. Полтава – Скорук Томаковка – 1:2
- 18:00. Энергия Новая Каховка – Виктория Николаевка – 0:1
Турнирные таблицы Второй лиги
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Источник — Sport.ua
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