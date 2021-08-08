3-й тур
Эпицентр Дунаевцы
1 : 2
ЛНЗ
08.08.2021, FT

Во Второй лиге зафиксирован счет 11:0. Результаты 3-го тура и таблица

В 3-м туре «Левый берег» из Киева уничтожил команду «Любомир» Ставище

  • 08.08.2021 20:45
  • 6092 просмотра
  • 5 комментариев
Во Второй лиге зафиксирован счет 11:0. Результаты 3-го тура и таблица
© ФК Левый берег. Андрей Запорожан, капитан команды

8 августа состоялись поединки 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

В одном из матчей зафиксирован разгромный счет 11:0. Так «Левый берег» из Киева уничтожил команду «Любомир» Ставище.

Голы забили: Акаки Меладзе, 13, Тарас Пинчук, 21, 48, Иван Петренко, 25, 41, Василий Курко, 29, Владимир Коваль, 36, 70, 73, Евгений Морозенко, 57, 84.

Вторая лига. 3-й тур, 8 августа

  • 17:00. Днепр Черкасcы – Карпаты Львов – 1:3
  • 17:00. Эпицентр Дунаевцы – ЛНЗ Черкасcы – 1:2
  • 17:30. Волчанск – Реал Фарма Одесса – 4:1
  • 18:00. Балканы Заря – Металлург Запорожье – 0:0
  • 18:00. Диназ Вышгород – АФСК Киев – 4:0
  • 18:00. Кристалл Херсон – Сумы – 0:0
  • 18:00. Любомир Ставище – Левый берег Киев – 0:11
  • 18:00. Никополь – Тростянец – 2:2
  • 18:00. Рубикон Киев – Чернигов – 2:0
  • 18:00. Полтава – Скорук Томаковка – 1:2
  • 18:00. Энергия Новая Каховка – Виктория Николаевка – 0:1

Турнирные таблицы Второй лиги

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    almost
      almost, 08.08.2021 22:20
    0
    Руслан Шевченко, 08.08.2021 22:12
    Это наверное будет команда, типа Запорожского Металлурга, который лет 5 назад во 2 лиге играл.
    Это он и сейчас играет опять во второй лиге - ГФК Металлург, которые не ТОТ Металлург из СССР совсем. Когда они вышли из аматоров, то в первый год получали конкретно.
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    almost
      almost, 08.08.2021 22:18
    0
    Бывало и 13:1....
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    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 08.08.2021 22:12
    0
    Это наверное будет команда, типа Запорожского Металлурга, который лет 5 назад во 2 лиге играл.
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    Trollface
      Trollface, 08.08.2021 22:08
    +1
    Левый берег - топ.
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    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 08.08.2021 21:59
    0
    надо организовать спаринг Левый берег (Киев) с Шахтой, они любят такой счет им не привыкать к 10:0
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