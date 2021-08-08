Вторая лига. Матчи 3-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 августа проходят поединки 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 3-й тур, 8 августа
- 17:00 Днепр Черкасcы – Карпаты Львов
- 17:00 Эпицентр Дунаевцы – ЛНЗ Черкасcы
- 17:30 Волчанск – Реал Фарма Одесса
- 18:00 Балканы Заря – Металлург Запорожье
- 18:00 Диназ Вышгород – АФСК Киев
- 18:00 Кристалл Херсон – Сумы
- 18:00 Любомир Ставище – Левый берег Киев
- 18:00 Никополь – Тростянец
- 18:00 Рубикон Киев – Чернигов
- 18:00 Полтава – Скорук Томаковка
- 18:00 Энергия Новая Каховка – Виктория Николаевка
Плейеры будут добавлены перед началом матча.
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Источник — Sport.ua
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