3-й тур
Эпицентр Дунаевцы
0 : 0
ЛНЗ
08.08.2021 17:00

Вторая лига. Матчи 3-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 августа видеотрансляцию матчей 3-го тура Второй лиги

  • 08.08.2021 03:48
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Вторая лига. Матчи 3-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ПФЛ

8 августа проходят поединки 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 3-й тур, 8 августа

  • 17:00 Днепр Черкасcы – Карпаты Львов
  • 17:00 Эпицентр Дунаевцы – ЛНЗ Черкасcы
  • 17:30 Волчанск – Реал Фарма Одесса
  • 18:00 Балканы Заря – Металлург Запорожье
  • 18:00 Диназ Вышгород – АФСК Киев
  • 18:00 Кристалл Херсон – Сумы
  • 18:00 Любомир Ставище – Левый берег Киев
  • 18:00 Никополь – Тростянец
  • 18:00 Рубикон Киев – Чернигов
  • 18:00 Полтава – Скорук Томаковка
  • 18:00 Энергия Новая Каховка – Виктория Николаевка

Плейеры будут добавлены перед началом матча.

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Источник — Sport.ua

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