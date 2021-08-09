Виталий Буяльский отпраздновал два голевых юбилея

В матче с «Зарей» (2:1) Виталий Буяльский забил 45-й мяч в карьере. 30 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 13 - в еврокубках, по 1 - в Кубке Украины и Суперкубке Украины. 44 гола Виталий записал в свой актив в «Динамо» и 3 - в «Говерле».

В УПЛ Буяльский забивал 14 клубам. Чаще всего «Ворскле» - 7 мячей, «Александрии», «Заре» - по 4, «Львову» и «Олимпику» - по 3.