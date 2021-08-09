Виталий Буяльский отпраздновал два голевых юбилея

28-летний полузащитник киевлян забил 45-й мяч в карьере, в том числе 30-й - в УПЛ

  • 09.08.2021 14:20
  • 673 просмотра
  • 4 комментария
Виталий Буяльский отпраздновал два голевых юбилея
© ФК Динамо. Виталий Буяльский

В матче с «Зарей» (2:1) Виталий Буяльский забил 45-й мяч в карьере. 30 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 13 - в еврокубках, по 1 - в Кубке Украины и Суперкубке Украины. 44 гола Виталий записал в свой актив в «Динамо» и 3 - в «Говерле».

В УПЛ Буяльский забивал 14 клубам. Чаще всего «Ворскле» - 7 мячей, «Александрии», «Заре» - по 4, «Львову» и «Олимпику» - по 3.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vitvit
    online
      Vitvit, 09.08.2021 14:44
    0
    stopor2016, 09.08.2021 14:41
    44+3=45. Ви там ЗНО здавали?
    і я про це.... практично в кожній статті ляп
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 09.08.2021 14:42
    0
    щось я не вкурив... 45 всього: 44 за Динамо та 3 за ГОоверлу.
    А вторий який гольовий ювілей?
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 09.08.2021 14:41
    +2
    44+3=45. Ви там ЗНО здавали?
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    andrey Dudar
    online
      andrey Dudar, 09.08.2021 14:35
    0
    А нащо він футболку знімав??? це ж жовта на рівному місці....а лише початок турніру.....потім ж аукнеться....де розум
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