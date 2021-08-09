Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Для меня украинцы и бразильцы – на одном уровне»

Наставник «Шахтера» ответил на вопросы журналистов перед ответным матчем с «Генком»

  • 09.08.2021 13:33
  • 712 просмотров
  • 5 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Для меня украинцы и бразильцы – на одном уровне»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби на пресс-конференции рассказал о том, как команда должна подходить к ответному матчу с «Генком», об украинских и иностранных футболистах, а также о состоянии Исмаили и Соломона.

– Что станет ключевым в этом матче? Вы пересмотрели первый поединок? Что нужно исправить?
– Я пересмотрел встречу с «Генком», когда мы прилетели из Бельгии. Самое главное – играть так, как в первых трех поединках. Внимательно смотреть, как действует соперник. В особенности не терять мяч в самых опасных позициях. И, конечно, забивать, когда появляются шансы.

– Насколько сильным ударом стало поражение в последнем туре? Команда восстановилась ментально?
– Я уже сказал сразу после матча: не существует хороших и плохих поражений. Любое поражение – это очень больно. Я много говорил с командой, сразу сказал футболистам, что мне не понравилось. Мы готовимся к поединку именно как я хочу. Не говорю о технических и тактических ситуациях. Для меня самое главное, что ментально мы готовы. Уверен, так и будет. Конечно же, не стану рассказывать вам, что мы обсудили в раздевалке с ребятами. Считаю, у нас очень сильная команда. Не существует разделения матчей на сложные и легкие: когда ребята надевают футболки «Шахтера», нужно всегда отдавать максимум возможного.

– Исмаили будет участвовать в завтрашнем матче? И без Соломона «Шахтер» совсем другая команда.
– Сегодня Исмаили будет тренироваться со всеми. Соломон еще не может играть – у него травма. Но у нас есть нужные футболисты даже без Соломона и Исмаили, чтобы победить и квалифицироваться в следующий раунд. Мы не должны думать, что в Бельгии выиграли 2:1, а должны провести завтра хороший матч. Завтра поединок начинается со счета 0:0. Ребята должны играть так, как они умеют. И ровно то же самое необходимо делать в любой встрече чемпионата Украины – начнем это уже с пятницы. После каждой победы ее сразу нужно забывать и в эту же секунду начинать думать о следующем матче.

– После первой встречи с «Генком», когда в составе вышли только два украинца, в соцсетях «взорвалось» разочарование: как можно болеть за команду, в которой играет только два украинца?! Что вы можете ответить на это?
– Я уже говорил, что этот вопрос мне не очень нравится. Будь футболист украинец, итальянец или бразилец, если он заслуживает, то будет играть. Если заслуживает играть украинец – он будет играть. Конечно, в Лиге чемпионов нет ограничений, как в чемпионате. Я уже показал, например, в субботу – в стартовом составе вышли шесть украинцев. Считаю, что у нас есть два вида украинцев в команде: опытные, как Матвиенко, Степаненко, Марлос, Корниенко, Трубин, Пятов, Кривцов, и молодые, как Конопля, Бондаренко, Мудрик, Сикан. Мы должны улучшить их уровень, чтобы они были готовы, получая тот же опыт, что и остальные. Но для меня, когда я принимаю любое решение, украинцы и бразильцы – на одном уровне.

– Вносили ли вы изменения в процесс подготовки к завтрашнему матчу, учитывая поражение от «Александрии»? Если да, то какие именно?
– Нет.

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Генк» состоится во вторник, 10 августа. Начало в 20:30 по Киеву.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
      potemkin78, 09.08.2021 13:42
    0
    StrikeX, 09.08.2021 13:37
    Щодо запитання "После первой встречи с «Генком», когда в составе вышли только два украинца, в соцсетях «взорвалось» разочарование: как можно болеть за команду, в которой играет только два украинца?! Что вы можете ответить на это?"
    Такі питання ставити іноземному тренеру з топ-5 чемпіонатів - це нонсенс. Це тільки у нас зрозуміти можуть. В Європі клубний футбол - це трохи інше, там взагалі питання ліміту - ліберальне.
    да ладно, нет запрета? может вы имели ввиду что нет лимита на представителей ЕС?
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    Энди Мир
    online
      Энди Мир, 09.08.2021 13:40
    0
    Украинцев уже на виды делит. Он что там под крылом ринаха вообще уже страх потерял?
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 09.08.2021 13:37
    -1
    Щодо запитання "После первой встречи с «Генком», когда в составе вышли только два украинца, в соцсетях «взорвалось» разочарование: как можно болеть за команду, в которой играет только два украинца?! Что вы можете ответить на это?"
    Такі питання ставити іноземному тренеру з топ-5 чемпіонатів - це нонсенс. Це тільки у нас зрозуміти можуть. В Європі клубний футбол - це трохи інше, там взагалі питання ліміту - ліберальне.
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 09.08.2021 13:35
    0
    надо не использовать какие-то шансы а надо создавать такие самим 100 моменты
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    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 09.08.2021 13:32
    +4
    Посмотрим стартовый состав с Генком )))
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