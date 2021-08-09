Виктор ЛЕОНЕНКО: «Выход из обороны в атаку от Александрии был неплохим»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от «Александрии» (1:2) в матче 3 тура украинской Премьер-лиги.

«Проблема в том, что когда человек бьет – все останавливаются. Все открывают рот или бегут к вратарю. Выход из обороны в атаку от «Александрии» был неплохим», - сказал Леоненко.

В следующем туре «Шахтер» сыграет с «Металлистом 1925», а «Александрия» отправится в гости ко «Львову».