Виктор ЛЕОНЕНКО: «Выход из обороны в атаку от Александрии был неплохим»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от «Александрии» (1:2) в матче 3 тура украинской Премьер-лиги.
«Проблема в том, что когда человек бьет – все останавливаются. Все открывают рот или бегут к вратарю. Выход из обороны в атаку от «Александрии» был неплохим», - сказал Леоненко.
В следующем туре «Шахтер» сыграет с «Металлистом 1925», а «Александрия» отправится в гости ко «Львову».
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Источник — Футбол 1/2/3
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