Виктор ЛЕОНЕНКО: «Выход из обороны в атаку от Александрии был неплохим»

Специалист – о сенсационном поражении «Шахтера»

  • 09.08.2021 13:15
  • 436 просмотров
  • 3 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Выход из обороны в атаку от Александрии был неплохим»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от «Александрии» (1:2) в матче 3 тура украинской Премьер-лиги.

«Проблема в том, что когда человек бьет – все останавливаются. Все открывают рот или бегут к вратарю. Выход из обороны в атаку от «Александрии» был неплохим», - сказал Леоненко.

В следующем туре «Шахтер» сыграет с «Металлистом 1925», а «Александрия» отправится в гости ко «Львову».

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
      potemkin78, 09.08.2021 13:34
    0
    onco-clown, 09.08.2021 13:30
    Вчера посмотрел "Великий футбол" впервые в новом сезоне. Очень рад, что вернулся Вацко! А еще порадовало, что Леоненко его не перебивал, как это было раньше.
    тьфу тьфу тьфу, но може это было одним из условий возвращения Вацко?
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    onco-clown
    online
      onco-clown, 09.08.2021 13:30
    0
    Вчера посмотрел "Великий футбол" впервые в новом сезоне. Очень рад, что вернулся Вацко! А еще порадовало, что Леоненко его не перебивал, как это было раньше.
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    zzg77
    online
      zzg77, 09.08.2021 13:19
    0
    Какие гениальные умозаключения, вызванные похмельными галлюцинациями!!!
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