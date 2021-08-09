Parimatch анонсирует масштабное партнерство с ФК Челси

Футбольный клуб Челси победитель Лиги Чемпионов 2020/21, подписал трехлетний контракт с международной технологической и беттинговой компанией.

9 августа 2021 — Parimatch Tech, международная продуктовая компания, продвигающая бренд Parimatch на глобальном уровне и развивающая технологические и маркетинговые решения в индустрии беттинга и развлечений, подписала партнерское соглашение с победителем Лиги Чемпионов 2020/21, лондонским Челси. Английский футбольный гранд станет партнером Parimatch на следующие три сезона.

Parimatch будет использовать смелый и амбициозный бренд Chelsea, а также широкий спектр цифровых, социальных и логистических ресурсов клуба для создания совместных брендинговых возможностей.

“Уникальный стиль и харизма Челси идеально резонируют со страстью Parimatch к спорту и амбициями компании. Стать официальным партнером чемпионов Европы 2020/21 — это нечто очень ответственное и захватывающее. К счастью, Parimatch — это бренд, готовый покорять новые высоты, и мы воодушевлены тем, какие результаты принесут нам предстоящие три года партнерства! Оба бренда привыкли к стильным победам и всегда стремятся к успеху, и мы уверены, что это партнерство принесет удачу, бесчисленные победы и удовольствие от игры нашей компании, клубу и, конечно, миллионам футбольных фанатов со всего мира”, — говорит Роман Сиротян, со-СЕО Parimatch Tech.

“И “Челси”, и Parimatch стремятся к величию. Мы смелы, готовы к инновациям и, самое главное, мы оба рождены, чтобы побеждать. Прошлый год был чрезвычайно успешным для Parimatch — они расширились и открыли новые рынки, а также запустили несколько проектов, в корне изменивших правила игры. “Челси” также показал свое мастерство, во второй раз в истории клуба став чемпионом Европы! Мы гордимся этим партнерством и рады возможностям, которые оно открывает”, — говорит Гай Лоуренс, генеральный директор ФК “Челси”.