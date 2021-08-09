ДЕНИСОВ: «Александрия становится неудобным соперником для Шахтера»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от «Александрии» (1:2) в матче 3 тура украинской Премьер-лиги.
«Александрия» становится неудобным соперником для Шахтера. В шести последних встречах, горняки победили только раз. Это первое поражение нового тренера Шахтера и первая громкая победа Юрия Гуры. Это действительно сенсация.
Боюсь, что будут определенные выводы от Де Дзерби после этого матча. Мудрик после столкновения получил травму. Он доигрывал тайм с болезненными ощущениями. Арбитр виноват в том, что пенальти не поставили. Он видел момент нарушения. Как Де Дзерби будет исправлять ошибки?» - сказал Денисов.
Источник — Футбол 1/2/3
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"Администрация сайта почему вы баните и раздаете желтые карточки тем кто за Динамо"
А насчет меня ну найди хотя бы один "неадекватный" пост. Я в отличии от тебе подобных до оскорблений опускаться не собираюсь, так что даже не пытайся заставить меня опуститься до твоего уровня умственного развития - человека с низкой социальной ответственностью
Он любит свои бредни пытаться выдать за новости из СМИ
Если этот набор слов вставить в строек поиска - то вы увидите, что это лишь воображение большого , старого 🐔
listam-z-rakhunkiv-ofshornoyi-kompaniyi законтаченный мусор кипрский жри и не подавись 🙈
“Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО „ФК „Динамо“ Киев“ уплачиваются в бюджет в полном объёме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов”, — сказано в сообщении.
При этом, в ФК признали, что большою часть доходов динамовцы получают не в Украине, а со счетов кипрской офшорной компании — “Динамо Киев (Кипр)”
“Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.
Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней Компании „Динамо Киев (Кипр)“ — юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины”, — сказано в сообщении клуба.
Напомним, в октябре 2019 года, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК “Динамо “Киев”.
“В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО “ФК „Динамо“ Киев” обеспечили избежание Обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании”, — информировало по этому поводу “Зеркало недели”.
Отметим, что зарплатные ведомости ФК “Динамо” публиковались СМИ уже не единожды.
Из отчетов за 2013-2015 годы следовало, что клуб за три года мог уклониться от уплаты налогов на сумму около 30 миллионов долларов путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.
“Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда издание “Новое время”.
По предварительным подсчетам, за пять лет столичный ФК мог не доплатить в бюджет 445 млн грн, из которых около 183 млн грн должно было пойти в пенсионный фонд и еще 30 млн грн — в госбюджет в качестве военного сбора.
Несмотря на выплату клубом минимальных зарплат своим игрокам и оффшорное финансирование, у Государственной фискальной службы в ФК “Динамо” годами не было претензий.
Он любит свои бредни пытаться выдать за новости из СМИ
Если этот набор слов вставить в строек поиска - то вы увидите, что это лишь воображение большого , старого 🐔
а кто будет играть и забивать?
а кто будет играть и забивать?
“Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО „ФК „Динамо“ Киев“ уплачиваются в бюджет в полном объёме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов”, — сказано в сообщении.
При этом, в ФК признали, что большою часть доходов динамовцы получают не в Украине, а со счетов кипрской офшорной компании — “Динамо Киев (Кипр)”
“Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.
Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней Компании „Динамо Киев (Кипр)“ — юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины”, — сказано в сообщении клуба.
Напомним, в октябре 2019 года, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК “Динамо “Киев”.
“В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО “ФК „Динамо“ Киев” обеспечили избежание Обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании”, — информировало по этому поводу “Зеркало недели”.
Отметим, что зарплатные ведомости ФК “Динамо” публиковались СМИ уже не единожды.
Из отчетов за 2013-2015 годы следовало, что клуб за три года мог уклониться от уплаты налогов на сумму около 30 миллионов долларов путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.
“Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда издание “Новое время”.
По предварительным подсчетам, за пять лет столичный ФК мог не доплатить в бюджет 445 млн грн, из которых около 183 млн грн должно было пойти в пенсионный фонд и еще 30 млн грн — в госбюджет в качестве военного сбора.
Несмотря на выплату клубом минимальных зарплат своим игрокам и оффшорное финансирование, у Государственной фискальной службы в ФК “Динамо” годами не было претензий.
“Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО „ФК „Динамо“ Киев“ уплачиваются в бюджет в полном объёме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов”, — сказано в сообщении.
При этом, в ФК признали, что большою часть доходов динамовцы получают не в Украине, а со счетов кипрской офшорной компании — “Динамо Киев (Кипр)”
“Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.
Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней Компании „Динамо Киев (Кипр)“ — юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины”, — сказано в сообщении клуба.
Напомним, в октябре 2019 года, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК “Динамо “Киев”.
“В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО “ФК „Динамо“ Киев” обеспечили избежание Обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании”, — информировало по этому поводу “Зеркало недели”.
Отметим, что зарплатные ведомости ФК “Динамо” публиковались СМИ уже не единожды.
Из отчетов за 2013-2015 годы следовало, что клуб за три года мог уклониться от уплаты налогов на сумму около 30 миллионов долларов путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.
“Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда издание “Новое время”.
По предварительным подсчетам, за пять лет столичный ФК мог не доплатить в бюджет 445 млн грн, из которых около 183 млн грн должно было пойти в пенсионный фонд и еще 30 млн грн — в госбюджет в качестве военного сбора.
Несмотря на выплату клубом минимальных зарплат своим игрокам и оффшорное финансирование, у Государственной фискальной службы в ФК “Динамо” годами не было претензий.
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Учитывая бессвязный набор слов , такое ощущение , что это Максим 777 говорил
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Учитывая бессвязный набор слов , такое ощущение , что это Максим 777 говорил
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