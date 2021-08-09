ДЕНИСОВ: «Александрия становится неудобным соперником для Шахтера»

Известный журналист – о первом поражении команды Роберто Де Дзерби

  • 09.08.2021 12:28
  • 1273 просмотра
  • 20 комментариев
ДЕНИСОВ: «Александрия становится неудобным соперником для Шахтера»
© УПЛ

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от «Александрии» (1:2) в матче 3 тура украинской Премьер-лиги.

«Александрия» становится неудобным соперником для Шахтера. В шести последних встречах, горняки победили только раз. Это первое поражение нового тренера Шахтера и первая громкая победа Юрия Гуры. Это действительно сенсация.

Боюсь, что будут определенные выводы от Де Дзерби после этого матча. Мудрик после столкновения получил травму. Он доигрывал тайм с болезненными ощущениями. Арбитр виноват в том, что пенальти не поставили. Он видел момент нарушения. Как Де Дзерби будет исправлять ошибки?» - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Fender
    online
      Fender, 09.08.2021 13:43
    -1
    Тор12, 09.08.2021 13:26
    мусор кипрский ,а почему ты забыл __Funny_Cat__ и РоманаЕнакиево и Fender,Zport.и тебя мусора родители в детстве не научили что жаловаться это плохо🤮
    Для тебя напишу еще раз:

    "Администрация сайта почему вы баните и раздаете желтые карточки тем кто за Динамо"

    А насчет меня ну найди хотя бы один "неадекватный" пост. Я в отличии от тебе подобных до оскорблений опускаться не собираюсь, так что даже не пытайся заставить меня опуститься до твоего уровня умственного развития - человека с низкой социальной ответственностью
    Ссылка
    Тор12
    online
      Тор12, 09.08.2021 13:42
    -1
    __Funny_Cat__, 09.08.2021 13:35
    Не обращайте внимания , это старый донецкий зек Frankov 11
    Он любит свои бредни пытаться выдать за новости из СМИ
    Если этот набор слов вставить в строек поиска - то вы увидите, что это лишь воображение большого , старого 🐔
    www.unn.com.ua/ru/news/1852029-fk-dinamo-ofitsiyno-viznav-scho-platit-futbo
    listam-z-rakhunkiv-ofshornoyi-kompaniyi законтаченный мусор кипрский жри и не подавись 🙈
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 09.08.2021 13:35
    0
    Тор12, 09.08.2021 13:05
    ФК "Динамо" официально признал, что платит футболистам со счетов офшорной компании.ФК “Динамо” официально отреагировал на информацию в прессе о то, что футболисты клуба получают мизерные заработные платы с целью ухода от 100%-го налогообложения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ФК.
    “Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО „ФК „Динамо“ Киев“ уплачиваются в бюджет в полном объёме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов”, — сказано в сообщении.
    При этом, в ФК признали, что большою часть доходов динамовцы получают не в Украине, а со счетов кипрской офшорной компании — “Динамо Киев (Кипр)”
    “Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.
    Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней Компании „Динамо Киев (Кипр)“ — юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины”, — сказано в сообщении клуба.
    Напомним, в октябре 2019 года, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК “Динамо “Киев”.
    “В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО “ФК „Динамо“ Киев” обеспечили избежание Обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании”, — информировало по этому поводу “Зеркало недели”.
    Отметим, что зарплатные ведомости ФК “Динамо” публиковались СМИ уже не единожды.
    Из отчетов за 2013-2015 годы следовало, что клуб за три года мог уклониться от уплаты налогов на сумму около 30 миллионов долларов путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.
    “Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда издание “Новое время”.
    По предварительным подсчетам, за пять лет столичный ФК мог не доплатить в бюджет 445 млн грн, из которых около 183 млн грн должно было пойти в пенсионный фонд и еще 30 млн грн — в госбюджет в качестве военного сбора.
    Несмотря на выплату клубом минимальных зарплат своим игрокам и оффшорное финансирование, у Государственной фискальной службы в ФК “Динамо” годами не было претензий.
    Не обращайте внимания , это старый донецкий зек Frankov 11
    Он любит свои бредни пытаться выдать за новости из СМИ
    Если этот набор слов вставить в строек поиска - то вы увидите, что это лишь воображение большого , старого 🐔
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 09.08.2021 13:33
    +1
    leccinum, 09.08.2021 12:58
    может, вместе бухали за гаражами?
    Все на это указывает
    Ссылка
    Тор12
    online
      Тор12, 09.08.2021 13:26
    -2
    Fender, 09.08.2021 13:17
    Администрация сайта почему вы баните и раздаете желтые карточки тем кто за Динамо и оставляете безнаказанными таких пользователей как top12, володимир ляшенко, face_control, alexandr_киев? Это ваши сотрудники на зарплате?
    мусор кипрский ,а почему ты забыл __Funny_Cat__ и РоманаЕнакиево и Fender,Zport.и тебя мусора родители в детстве не научили что жаловаться это плохо🤮
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 09.08.2021 13:17
    +3
    Администрация сайта почему вы баните и раздаете желтые карточки тем кто за Динамо и оставляете безнаказанными таких пользователей как top12, володимир ляшенко, face_control, alexandr_киев? Это ваши сотрудники на зарплате?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 09.08.2021 13:17
    +1
    за каких-то футболистов 40 млн. евро ???!!! + тренерский состав...
    а кто будет играть и забивать?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 09.08.2021 13:17
    +1
    за каких-то футболистов 40 млн. лям ???!!! + тренерский состав...
    а кто будет играть и забивать?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 09.08.2021 13:13
    +1
    получается, что Александрия около трех лет имеет ШД ???
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.08.2021 13:11
    +1
    Тор12, 09.08.2021 13:05
    ФК "Динамо" официально признал, что платит футболистам со счетов офшорной компании.ФК “Динамо” официально отреагировал на информацию в прессе о то, что футболисты клуба получают мизерные заработные платы с целью ухода от 100%-го налогообложения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ФК.
    “Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО „ФК „Динамо“ Киев“ уплачиваются в бюджет в полном объёме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов”, — сказано в сообщении.
    При этом, в ФК признали, что большою часть доходов динамовцы получают не в Украине, а со счетов кипрской офшорной компании — “Динамо Киев (Кипр)”
    “Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.
    Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней Компании „Динамо Киев (Кипр)“ — юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины”, — сказано в сообщении клуба.
    Напомним, в октябре 2019 года, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК “Динамо “Киев”.
    “В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО “ФК „Динамо“ Киев” обеспечили избежание Обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании”, — информировало по этому поводу “Зеркало недели”.
    Отметим, что зарплатные ведомости ФК “Динамо” публиковались СМИ уже не единожды.
    Из отчетов за 2013-2015 годы следовало, что клуб за три года мог уклониться от уплаты налогов на сумму около 30 миллионов долларов путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.
    “Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда издание “Новое время”.
    По предварительным подсчетам, за пять лет столичный ФК мог не доплатить в бюджет 445 млн грн, из которых около 183 млн грн должно было пойти в пенсионный фонд и еще 30 млн грн — в госбюджет в качестве военного сбора.
    Несмотря на выплату клубом минимальных зарплат своим игрокам и оффшорное финансирование, у Государственной фискальной службы в ФК “Динамо” годами не было претензий.
    Ти ще історію про шуби забув згадати!!! Яким "боком" той усесь нескінчений набір літер до того, що Шахтар програв Олександрії, потративши на підсилення влітку десятки мільйонів баксів, та ще й виправдовуються тим, що їм суддя пенальне поставив!!!
    Ссылка
    Тор12
    online
      Тор12, 09.08.2021 13:06
    -4
    Мусора позорные кипрские
    Ссылка
    Тор12
    online
      Тор12, 09.08.2021 13:05
    -4
    ФК "Динамо" официально признал, что платит футболистам со счетов офшорной компании.ФК “Динамо” официально отреагировал на информацию в прессе о то, что футболисты клуба получают мизерные заработные платы с целью ухода от 100%-го налогообложения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ФК.
    “Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО „ФК „Динамо“ Киев“ уплачиваются в бюджет в полном объёме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов”, — сказано в сообщении.
    При этом, в ФК признали, что большою часть доходов динамовцы получают не в Украине, а со счетов кипрской офшорной компании — “Динамо Киев (Кипр)”
    “Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.
    Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней Компании „Динамо Киев (Кипр)“ — юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины”, — сказано в сообщении клуба.
    Напомним, в октябре 2019 года, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК “Динамо “Киев”.
    “В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО “ФК „Динамо“ Киев” обеспечили избежание Обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании”, — информировало по этому поводу “Зеркало недели”.
    Отметим, что зарплатные ведомости ФК “Динамо” публиковались СМИ уже не единожды.
    Из отчетов за 2013-2015 годы следовало, что клуб за три года мог уклониться от уплаты налогов на сумму около 30 миллионов долларов путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.
    “Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда издание “Новое время”.
    По предварительным подсчетам, за пять лет столичный ФК мог не доплатить в бюджет 445 млн грн, из которых около 183 млн грн должно было пойти в пенсионный фонд и еще 30 млн грн — в госбюджет в качестве военного сбора.
    Несмотря на выплату клубом минимальных зарплат своим игрокам и оффшорное финансирование, у Государственной фискальной службы в ФК “Динамо” годами не было претензий.
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 09.08.2021 12:58
    +2
    __Funny_Cat__, 09.08.2021 12:51
    Мудрик после столкновения получил травму. Он доигрывал тайм с болезненными ощущениями. Арбитр виноват в том, что пенальти не поставили. Он видел момент нарушения. Как Де Дзерби будет исправлять ошибки?»
    ———-
    Учитывая бессвязный набор слов , такое ощущение , что это Максим 777 говорил
    может, вместе бухали за гаражами?
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 09.08.2021 12:57
    +1
    вот же ж гнида - издалека начал, плавно подводил и, все-равно, вышел на “судья виноват”....
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 09.08.2021 12:51
    +5
    Мудрик после столкновения получил травму. Он доигрывал тайм с болезненными ощущениями. Арбитр виноват в том, что пенальти не поставили. Он видел момент нарушения. Как Де Дзерби будет исправлять ошибки?»
    ———-
    Учитывая бессвязный набор слов , такое ощущение , что это Максим 777 говорил
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.08.2021 12:50
    +4
    Анатолій Чорнобук, 09.08.2021 12:47
    Кротів травлять
    Щось запізно - цим зазвичай вестою займаються!!!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 09.08.2021 12:47
    +6
    Кротів травлять
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.08.2021 12:45
    +4
    А-а-а-а-а-а!!!! Фу-у-у-у-у-у.... Арбітр винен в тому, що пеналь не поставив.... Гнило!!! Потратити 40 лямів $ + тренер з спагетті-ляндії для того, щоб нарікати на "кишенькове" суддівство в "кишеньковій" УПЛ у грі проти команди, яка навіть до єврокубків не потрапила !!! Це що перші пістони від "папіка" вже отримали?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 09.08.2021 12:39
    +6
    Денисов от горя начал говорить набором несвязанных между собой предложений
    Ссылка
    ZaE
      ZaE, 09.08.2021 12:37
    +4
    Ахахаххах...
    Ссылка
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