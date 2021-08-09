ДЕНИСОВ: «Александрия становится неудобным соперником для Шахтера»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от «Александрии» (1:2) в матче 3 тура украинской Премьер-лиги.

«Александрия» становится неудобным соперником для Шахтера. В шести последних встречах, горняки победили только раз. Это первое поражение нового тренера Шахтера и первая громкая победа Юрия Гуры. Это действительно сенсация.

Боюсь, что будут определенные выводы от Де Дзерби после этого матча. Мудрик после столкновения получил травму. Он доигрывал тайм с болезненными ощущениями. Арбитр виноват в том, что пенальти не поставили. Он видел момент нарушения. Как Де Дзерби будет исправлять ошибки?» - сказал Денисов.