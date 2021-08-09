Александр Караваев провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Поединок с «Зарей» (2:1) стал 200-м для Александра Караваева в чемпионатах Украины. 24 встречи он отыграл за «Севастополь», где 21 июля 2013 года состоялся его дебют в элитном дивизионе в домашнем матче «моряков» против «Шахтера» (1:3), 123 - за «Зарю» и 53 - за «Динамо».

К слову, из нынешнего состава киевлян больший стаж выступления в УПЛ имеет только Сергей Сидорчук - 207 игр.