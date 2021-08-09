Виталий МИКОЛЕНКО: «Было заметно, что много людей болело за нас»

Защитник «Динамо» – о победе над «Зарей»

  • 09.08.2021 12:05
  • 1420 просмотров
  • 22 комментария
Виталий МИКОЛЕНКО: «Было заметно, что много людей болело за нас»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

22-летний защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал победу над луганской «Зарей» (2:1) 3-го тура украинской Премьер-лиги.

– Виталий, матч с «Зарей» забрал много моральных и физических сил?
– Да, в моральном плане было немного тяжело. Получился настоящий триллер. Надеюсь, болельщикам понравилось. Спасибо тем, кто пришел на стадион, в том числе и тем, кто болел за «Зарю».

– Многие на трибунах «Славутич Арены» поддерживали «Динамо»…
– Да, было заметно, что много людей болело за нас. Но я думаю, что все-таки больше людей поддерживали «Зарю».

– На стадионе с вами не было главного тренера. После игры он связывался с вами, поздравлял?
– Он связывается с нашим вторым тренером Эмилем Карасом, который передает нам его слова. Надеюсь, уже завтра Мистер будет с нами.

– Насколько важно было победить после осечки «Шахтера» чтобы чувствовать себя комфортнее с турнирной точки зрения?
– Мистер нам говорил, что не будет смысла в этой победе, если мы через три дня проиграем. Без разницы как играет «Шахтер», нам нужно побеждать в каждом матче.

– Ты был рядом с эпизодом, когда решалось, кто будет бить пенальти. Расскажи, что там случилось.
– Не хочу комментировать. Это внутрикомандные дела, ребята сами разберутся.

– После победы над «Зарей» настроение приподнятое?
– Любая победа важна, неважно, «Заря» это, «Минай» или «Ингулец», с которыми мы сейчас будем играть. Это, прежде всего, три очка. Конечно, мы рады что обыграли «Зарю» на выезде.

– Александра Сироту поздравили с первым голом в официальных матчах?
– Если честно, я даже не знал, что это его первый гол. Но он молодец, немножко успокоил игру.

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Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 09.08.2021 13:37
    0
    Mikola12, 09.08.2021 13:33
    Сразу видно в тебе петуха заднеприводного,вон как закрутил.Почему ты сравниваешь фк муSSарня и СКМ.Ты сравнивай ФК Шахтёр и фк муSSарня.
    И это тридевято старый донецкий пенсионер , Farankovv 11
    Большуб часть жизни проведший под шконкой
    Вылез со второго аккаунта .
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 09.08.2021 13:36
    0
    Darkness1984, 09.08.2021 13:13
    Я вот не пойму, ты Пенисов или Палкин?
    Это старый донецкий пенсионер , которую большую часть жизни провёл под шконкой
    Его уже сдеанонили
    Ссылка
    Mikola12
    online
      Mikola12, 09.08.2021 13:33
    -1
    RomanEnakievo, 09.08.2021 12:52
    Скинь ссылку, где юридически сказано, что Динамо Киев зарегистрировано на Кипре. А я тебе скину ссылку где указано, что СКМ - это кипрская компания , а ФК шахтер зарегистрирован, ОФИЦИАЛЬНО, в Мариуполе и согласно уставу УПЛ, команды должны играть по месту прописки.
    Сразу видно в тебе петуха заднеприводного,вон как закрутил.Почему ты сравниваешь фк муSSарня и СКМ.Ты сравнивай ФК Шахтёр и фк муSSарня.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 09.08.2021 13:18
    -2
    Тор12, 09.08.2021 13:16
    тобой мусорок кипрский 🙈
    На ордловской зоне кормят человечиной?
    Ссылка
    Тор12
    online
      Тор12, 09.08.2021 13:16
    -1
    RomanEnakievo, 09.08.2021 13:13
    С зоны ты пишешь. Донецкий уголовник. Чем вас сегодня кормить будут?
    тобой мусорок кипрский 🙈
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 09.08.2021 13:16
    -3
    Darkness1984, 09.08.2021 13:13
    Я вот не пойму, ты Пенисов или Палкин?
    Ордловский уголовник, который скрывает флаг непризнанной республики, используя VPN
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 09.08.2021 13:13
    +2
    Тор12, 09.08.2021 13:02
    ФК "Динамо" официально признал, что платит футболистам со счетов офшорной компании.
    ФК “Динамо” официально отреагировал на информацию в прессе о то, что футболисты клуба получают мизерные заработные платы с целью ухода от 100%-го налогообложения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ФК.
    “Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО „ФК „Динамо“ Киев“ уплачиваются в бюджет в полном объёме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов”, — сказано в сообщении.
    При этом, в ФК признали, что большою часть доходов динамовцы получают не в Украине, а со счетов кипрской офшорной компании — “Динамо Киев (Кипр)”
    “Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.
    Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней Компании „Динамо Киев (Кипр)“ — юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины”, — сказано в сообщении клуба.
    Напомним, в октябре 2019 года, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК “Динамо “Киев”.
    “В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО “ФК „Динамо“ Киев” обеспечили избежание Обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании”, — информировало по этому поводу “Зеркало недели”.
    Отметим, что зарплатные ведомости ФК “Динамо” публиковались СМИ уже не единожды.
    Из отчетов за 2013-2015 годы следовало, что клуб за три года мог уклониться от уплаты налогов на сумму около 30 миллионов долларов путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.
    “Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда издание “Новое время”.
    По предварительным подсчетам, за пять лет столичный ФК мог не доплатить в бюджет 445 млн грн, из которых около 183 млн грн должно было пойти в пенсионный фонд и еще 30 млн грн — в госбюджет в качестве военного сбора.
    Несмотря на выплату клубом минимальных зарплат своим игрокам и оффшорное финансирование, у Государственной фискальной службы в ФК “Динамо” годами не было претензий.
    Я вот не пойму, ты Пенисов или Палкин?
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 09.08.2021 13:13
    -1
    Тор12, 09.08.2021 13:09
    Законтаченный мусор,с Кипра вашего любимого пишу 🙈
    С зоны ты пишешь. Донецкий уголовник. Чем вас сегодня кормить будут?
    Ссылка
    Тор12
    online
      Тор12, 09.08.2021 13:09
    -3
    RomanEnakievo, 09.08.2021 13:06
    Почему у тебя флаги постоянно меняются? И какой непризнанной республики ты строчишь? Из ОРК? Из ДНР? Ил ЛНР?
    Законтаченный мусор,с Кипра вашего любимого пишу 🙈
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 09.08.2021 13:06
    0
    Тор12, 09.08.2021 13:04
    Позорные мусора Кипр
    Почему у тебя флаги постоянно меняются? И какой непризнанной республики ты строчишь? Из ОРК? Из ДНР? Ил ЛНР?
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 09.08.2021 13:05
    0
    Тор12, 09.08.2021 13:02
    ФК "Динамо" официально признал, что платит футболистам со счетов офшорной компании.
    ФК “Динамо” официально отреагировал на информацию в прессе о то, что футболисты клуба получают мизерные заработные платы с целью ухода от 100%-го налогообложения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ФК.
    “Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО „ФК „Динамо“ Киев“ уплачиваются в бюджет в полном объёме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов”, — сказано в сообщении.
    При этом, в ФК признали, что большою часть доходов динамовцы получают не в Украине, а со счетов кипрской офшорной компании — “Динамо Киев (Кипр)”
    “Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.
    Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней Компании „Динамо Киев (Кипр)“ — юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины”, — сказано в сообщении клуба.
    Напомним, в октябре 2019 года, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК “Динамо “Киев”.
    “В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО “ФК „Динамо“ Киев” обеспечили избежание Обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании”, — информировало по этому поводу “Зеркало недели”.
    Отметим, что зарплатные ведомости ФК “Динамо” публиковались СМИ уже не единожды.
    Из отчетов за 2013-2015 годы следовало, что клуб за три года мог уклониться от уплаты налогов на сумму около 30 миллионов долларов путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.
    “Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда издание “Новое время”.
    По предварительным подсчетам, за пять лет столичный ФК мог не доплатить в бюджет 445 млн грн, из которых около 183 млн грн должно было пойти в пенсионный фонд и еще 30 млн грн — в госбюджет в качестве военного сбора.
    Несмотря на выплату клубом минимальных зарплат своим игрокам и оффшорное финансирование, у Государственной фискальной службы в ФК “Динамо” годами не было претензий.
    Ты настрочил много. Но если бы это была правда, то почему прокуратура этим делом никогда не занималась? Ахметов же всю власть контролирует, по вашему донецкому мнению
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 09.08.2021 13:04
    +2
    Тор12, 09.08.2021 13:02
    ФК "Динамо" официально признал, что платит футболистам со счетов офшорной компании.
    ФК “Динамо” официально отреагировал на информацию в прессе о то, что футболисты клуба получают мизерные заработные платы с целью ухода от 100%-го налогообложения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ФК.
    “Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО „ФК „Динамо“ Киев“ уплачиваются в бюджет в полном объёме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов”, — сказано в сообщении.
    При этом, в ФК признали, что большою часть доходов динамовцы получают не в Украине, а со счетов кипрской офшорной компании — “Динамо Киев (Кипр)”
    “Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.
    Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней Компании „Динамо Киев (Кипр)“ — юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины”, — сказано в сообщении клуба.
    Напомним, в октябре 2019 года, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК “Динамо “Киев”.
    “В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО “ФК „Динамо“ Киев” обеспечили избежание Обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании”, — информировало по этому поводу “Зеркало недели”.
    Отметим, что зарплатные ведомости ФК “Динамо” публиковались СМИ уже не единожды.
    Из отчетов за 2013-2015 годы следовало, что клуб за три года мог уклониться от уплаты налогов на сумму около 30 миллионов долларов путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.
    “Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда издание “Новое время”.
    По предварительным подсчетам, за пять лет столичный ФК мог не доплатить в бюджет 445 млн грн, из которых около 183 млн грн должно было пойти в пенсионный фонд и еще 30 млн грн — в госбюджет в качестве военного сбора.
    Несмотря на выплату клубом минимальных зарплат своим игрокам и оффшорное финансирование, у Государственной фискальной службы в ФК “Динамо” годами не было претензий.
    Шо?
    Ссылка
    Тор12
    online
      Тор12, 09.08.2021 13:04
    -4
    Позорные мусора Кипр
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 09.08.2021 13:03
    +1
    NestorMachno7, 09.08.2021 12:54
    Весь стадион болел за Зарю!
    Стадион - за Зарю , а люди - за Динамо!
    Ссылка
    Тор12
    online
      Тор12, 09.08.2021 13:02
    -5
    ФК "Динамо" официально признал, что платит футболистам со счетов офшорной компании.
    ФК “Динамо” официально отреагировал на информацию в прессе о то, что футболисты клуба получают мизерные заработные платы с целью ухода от 100%-го налогообложения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ФК.
    “Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО „ФК „Динамо“ Киев“ уплачиваются в бюджет в полном объёме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов”, — сказано в сообщении.
    При этом, в ФК признали, что большою часть доходов динамовцы получают не в Украине, а со счетов кипрской офшорной компании — “Динамо Киев (Кипр)”
    “Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.
    Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней Компании „Динамо Киев (Кипр)“ — юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины”, — сказано в сообщении клуба.
    Напомним, в октябре 2019 года, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК “Динамо “Киев”.
    “В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО “ФК „Динамо“ Киев” обеспечили избежание Обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании”, — информировало по этому поводу “Зеркало недели”.
    Отметим, что зарплатные ведомости ФК “Динамо” публиковались СМИ уже не единожды.
    Из отчетов за 2013-2015 годы следовало, что клуб за три года мог уклониться от уплаты налогов на сумму около 30 миллионов долларов путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.
    “Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда издание “Новое время”.
    По предварительным подсчетам, за пять лет столичный ФК мог не доплатить в бюджет 445 млн грн, из которых около 183 млн грн должно было пойти в пенсионный фонд и еще 30 млн грн — в госбюджет в качестве военного сбора.
    Несмотря на выплату клубом минимальных зарплат своим игрокам и оффшорное финансирование, у Государственной фискальной службы в ФК “Динамо” годами не было претензий.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 09.08.2021 12:56
    +5
    NestorMachno7, 09.08.2021 12:54
    Весь стадион болел за Зарю!
    Почему тогда на матчи Зари, в Запорожье пустой стадион всегда, а вчера аншлаг был?
    Ссылка
    NestorMachno7
    online
      NestorMachno7, 09.08.2021 12:54
    -6
    Весь стадион болел за Зарю!
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 09.08.2021 12:52
    +6
    Тор12, 09.08.2021 12:40
    почему мусора не играют на Кипре 🙈
    Скинь ссылку, где юридически сказано, что Динамо Киев зарегистрировано на Кипре. А я тебе скину ссылку где указано, что СКМ - это кипрская компания , а ФК шахтер зарегистрирован, ОФИЦИАЛЬНО, в Мариуполе и согласно уставу УПЛ, команды должны играть по месту прописки.
    Ссылка
    Энди Мир
    online
      Энди Мир, 09.08.2021 12:47
    +4
    Тор12, 09.08.2021 12:40
    почему мусора не играют на Кипре 🙈
    Хз ,может Ахмет в очередной раз поднял цены на электроэнергию и купил себе Кипр?
    Ссылка
    Тор12
    online
      Тор12, 09.08.2021 12:40
    -6
    Энди Мир, 09.08.2021 12:36
    Почему шахтер не играет по месту прописки?
    почему мусора не играют на Кипре 🙈
    Ссылка
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