Виталий МИКОЛЕНКО: «Было заметно, что много людей болело за нас»

22-летний защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал победу над луганской «Зарей» (2:1) 3-го тура украинской Премьер-лиги.

– Виталий, матч с «Зарей» забрал много моральных и физических сил?

– Да, в моральном плане было немного тяжело. Получился настоящий триллер. Надеюсь, болельщикам понравилось. Спасибо тем, кто пришел на стадион, в том числе и тем, кто болел за «Зарю».

– Многие на трибунах «Славутич Арены» поддерживали «Динамо»…

– Да, было заметно, что много людей болело за нас. Но я думаю, что все-таки больше людей поддерживали «Зарю».

– На стадионе с вами не было главного тренера. После игры он связывался с вами, поздравлял?

– Он связывается с нашим вторым тренером Эмилем Карасом, который передает нам его слова. Надеюсь, уже завтра Мистер будет с нами.

– Насколько важно было победить после осечки «Шахтера» чтобы чувствовать себя комфортнее с турнирной точки зрения?

– Мистер нам говорил, что не будет смысла в этой победе, если мы через три дня проиграем. Без разницы как играет «Шахтер», нам нужно побеждать в каждом матче.

– Ты был рядом с эпизодом, когда решалось, кто будет бить пенальти. Расскажи, что там случилось.

– Не хочу комментировать. Это внутрикомандные дела, ребята сами разберутся.

– После победы над «Зарей» настроение приподнятое?

– Любая победа важна, неважно, «Заря» это, «Минай» или «Ингулец», с которыми мы сейчас будем играть. Это, прежде всего, три очка. Конечно, мы рады что обыграли «Зарю» на выезде.

– Александра Сироту поздравили с первым голом в официальных матчах?

– Если честно, я даже не знал, что это его первый гол. Но он молодец, немножко успокоил игру.