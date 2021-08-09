Виталий МИКОЛЕНКО: «Было заметно, что много людей болело за нас»

22-летний защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал победу над луганской «Зарей» (2:1) 3-го тура украинской Премьер-лиги.
– Виталий, матч с «Зарей» забрал много моральных и физических сил?
– Да, в моральном плане было немного тяжело. Получился настоящий триллер. Надеюсь, болельщикам понравилось. Спасибо тем, кто пришел на стадион, в том числе и тем, кто болел за «Зарю».
– Многие на трибунах «Славутич Арены» поддерживали «Динамо»…
– Да, было заметно, что много людей болело за нас. Но я думаю, что все-таки больше людей поддерживали «Зарю».
– На стадионе с вами не было главного тренера. После игры он связывался с вами, поздравлял?
– Он связывается с нашим вторым тренером Эмилем Карасом, который передает нам его слова. Надеюсь, уже завтра Мистер будет с нами.
– Насколько важно было победить после осечки «Шахтера» чтобы чувствовать себя комфортнее с турнирной точки зрения?
– Мистер нам говорил, что не будет смысла в этой победе, если мы через три дня проиграем. Без разницы как играет «Шахтер», нам нужно побеждать в каждом матче.
– Ты был рядом с эпизодом, когда решалось, кто будет бить пенальти. Расскажи, что там случилось.
– Не хочу комментировать. Это внутрикомандные дела, ребята сами разберутся.
– После победы над «Зарей» настроение приподнятое?
– Любая победа важна, неважно, «Заря» это, «Минай» или «Ингулец», с которыми мы сейчас будем играть. Это, прежде всего, три очка. Конечно, мы рады что обыграли «Зарю» на выезде.
– Александра Сироту поздравили с первым голом в официальных матчах?
– Если честно, я даже не знал, что это его первый гол. Но он молодец, немножко успокоил игру.
Источник — ФК Динамо Киев
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ФК “Динамо” официально отреагировал на информацию в прессе о то, что футболисты клуба получают мизерные заработные платы с целью ухода от 100%-го налогообложения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ФК.
“Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО „ФК „Динамо“ Киев“ уплачиваются в бюджет в полном объёме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов”, — сказано в сообщении.
При этом, в ФК признали, что большою часть доходов динамовцы получают не в Украине, а со счетов кипрской офшорной компании — “Динамо Киев (Кипр)”
“Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.
Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней Компании „Динамо Киев (Кипр)“ — юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины”, — сказано в сообщении клуба.
Напомним, в октябре 2019 года, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК “Динамо “Киев”.
“В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО “ФК „Динамо“ Киев” обеспечили избежание Обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании”, — информировало по этому поводу “Зеркало недели”.
Отметим, что зарплатные ведомости ФК “Динамо” публиковались СМИ уже не единожды.
Из отчетов за 2013-2015 годы следовало, что клуб за три года мог уклониться от уплаты налогов на сумму около 30 миллионов долларов путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.
“Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда издание “Новое время”.
По предварительным подсчетам, за пять лет столичный ФК мог не доплатить в бюджет 445 млн грн, из которых около 183 млн грн должно было пойти в пенсионный фонд и еще 30 млн грн — в госбюджет в качестве военного сбора.
Несмотря на выплату клубом минимальных зарплат своим игрокам и оффшорное финансирование, у Государственной фискальной службы в ФК “Динамо” годами не было претензий.
ФК “Динамо” официально отреагировал на информацию в прессе о то, что футболисты клуба получают мизерные заработные платы с целью ухода от 100%-го налогообложения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ФК.
“Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО „ФК „Динамо“ Киев“ уплачиваются в бюджет в полном объёме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов”, — сказано в сообщении.
При этом, в ФК признали, что большою часть доходов динамовцы получают не в Украине, а со счетов кипрской офшорной компании — “Динамо Киев (Кипр)”
“Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.
Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней Компании „Динамо Киев (Кипр)“ — юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины”, — сказано в сообщении клуба.
Напомним, в октябре 2019 года, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК “Динамо “Киев”.
“В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО “ФК „Динамо“ Киев” обеспечили избежание Обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании”, — информировало по этому поводу “Зеркало недели”.
Отметим, что зарплатные ведомости ФК “Динамо” публиковались СМИ уже не единожды.
Из отчетов за 2013-2015 годы следовало, что клуб за три года мог уклониться от уплаты налогов на сумму около 30 миллионов долларов путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.
“Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда издание “Новое время”.
По предварительным подсчетам, за пять лет столичный ФК мог не доплатить в бюджет 445 млн грн, из которых около 183 млн грн должно было пойти в пенсионный фонд и еще 30 млн грн — в госбюджет в качестве военного сбора.
Несмотря на выплату клубом минимальных зарплат своим игрокам и оффшорное финансирование, у Государственной фискальной службы в ФК “Динамо” годами не было претензий.
ФК “Динамо” официально отреагировал на информацию в прессе о то, что футболисты клуба получают мизерные заработные платы с целью ухода от 100%-го налогообложения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ФК.
“Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО „ФК „Динамо“ Киев“ уплачиваются в бюджет в полном объёме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов”, — сказано в сообщении.
При этом, в ФК признали, что большою часть доходов динамовцы получают не в Украине, а со счетов кипрской офшорной компании — “Динамо Киев (Кипр)”
“Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.
Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней Компании „Динамо Киев (Кипр)“ — юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины”, — сказано в сообщении клуба.
Напомним, в октябре 2019 года, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК “Динамо “Киев”.
“В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО “ФК „Динамо“ Киев” обеспечили избежание Обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании”, — информировало по этому поводу “Зеркало недели”.
Отметим, что зарплатные ведомости ФК “Динамо” публиковались СМИ уже не единожды.
Из отчетов за 2013-2015 годы следовало, что клуб за три года мог уклониться от уплаты налогов на сумму около 30 миллионов долларов путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.
“Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда издание “Новое время”.
По предварительным подсчетам, за пять лет столичный ФК мог не доплатить в бюджет 445 млн грн, из которых около 183 млн грн должно было пойти в пенсионный фонд и еще 30 млн грн — в госбюджет в качестве военного сбора.
Несмотря на выплату клубом минимальных зарплат своим игрокам и оффшорное финансирование, у Государственной фискальной службы в ФК “Динамо” годами не было претензий.
ФК “Динамо” официально отреагировал на информацию в прессе о то, что футболисты клуба получают мизерные заработные платы с целью ухода от 100%-го налогообложения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ФК.
“Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО „ФК „Динамо“ Киев“ уплачиваются в бюджет в полном объёме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов”, — сказано в сообщении.
При этом, в ФК признали, что большою часть доходов динамовцы получают не в Украине, а со счетов кипрской офшорной компании — “Динамо Киев (Кипр)”
“Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.
Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней Компании „Динамо Киев (Кипр)“ — юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины”, — сказано в сообщении клуба.
Напомним, в октябре 2019 года, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК “Динамо “Киев”.
“В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО “ФК „Динамо“ Киев” обеспечили избежание Обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании”, — информировало по этому поводу “Зеркало недели”.
Отметим, что зарплатные ведомости ФК “Динамо” публиковались СМИ уже не единожды.
Из отчетов за 2013-2015 годы следовало, что клуб за три года мог уклониться от уплаты налогов на сумму около 30 миллионов долларов путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.
“Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда издание “Новое время”.
По предварительным подсчетам, за пять лет столичный ФК мог не доплатить в бюджет 445 млн грн, из которых около 183 млн грн должно было пойти в пенсионный фонд и еще 30 млн грн — в госбюджет в качестве военного сбора.
Несмотря на выплату клубом минимальных зарплат своим игрокам и оффшорное финансирование, у Государственной фискальной службы в ФК “Динамо” годами не было претензий.
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