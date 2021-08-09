Богдан ШУСТ: «Тренерский штаб Ингульца видит, над чем надо работать»

Голкипер «Ингульца» – о старте сезона

  • 09.08.2021 11:44
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Богдан ШУСТ: «Тренерский штаб Ингульца видит, над чем надо работать»
© ФК Ингулец. Богдан Шуст

35-летний вратарь «Ингульца» Богдан Шуст рассказал о старте сезона, в котором команда потерпела два поражения, и поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «Десной».

«У нас появилась новая группа футболистов, которые пытаются принимать требование главного тренера, но для этого нужно время, чтобы сыграться и выйти на уровень взаимопонимания и в дальнейшем уверенно действовать в играх. Пока не все получается, но главное, что тренерский штаб делает анализы игр и видит, над чем нужно работать.

Соперники у нас были очень сильные, это участники еврокубков, которые каждый год стабильно в них выступают и выделяются своей стабильностью во внутреннем чемпионате. Мы только второй год выступаем в Премьер-лиге и маленькими шагами стремимся выходить на новый уровень.

«Десна» является очень хорошей командой, где есть сильные исполнители и нужно отдать должное, что команде немного не хватило, для того чтобы пробиться в еврокубки. Подготовка идет хорошо, готовимся в обычном режиме и настраиваемся на серьезную игру».

Матч «Десна» – «Ингулец» состоится сегодня, 9 августа. Начало – в 19:30.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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