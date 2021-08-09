Виктор ВАЦКО: «Металлист 1925 только условно можно назвать дебютантом»

Известный комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу харьковского «Металлиста 1925» над одесским «Черноморцем» (3:2) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

«Металлист 1925» только условно можно назвать дебютантом. У большинства футболистов есть опыт выступлений в УПЛ. Команда психологически более стойкая. «Металлист» отыграл хорошо, с движением. С «Колосом» им не повезло. У «Металлиста» футболисты взрослые. Из молодых только Крыськив. Футболисты Мороза играли на уровне Ю19 и Ю21, где из соперников только «Шахтер», - сказал Вацко.