Александр КАРАВАЕВ: «Было бы несправедливо, если бы матч завершился вничью»

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал поединок с «Зарей» в Запорожье, завершившийся победой «бело-синих» со счетом 2:1.

– Впечатления о матче положительные, потому что по игре создали много моментов в первом тайме. Как я видел со скамейки, переигрывали соперника, забили гол, создавали еще моменты. Были полумоменты у соперника, могли забить, но не особо серьезные.

Во втором тайме была уже более открытая игра, так как им нужно было забивать. У нас появились контратаки, мы могли забивать больше. Потом такая развязка с двумя пенальти – и те, и те не забили, можно назвать это равноценным бонусом для обеих команд. Мне кажется было бы несправедливо, если бы мы не забили, а они забили. Затем пошла игра на характере – мы забили свой гол и в конце пропустили ненужный на последних секундах.

Но, как говорит наш главный тренер, добытая победа прибавляет мотивации перед следующими играми и подтверждает предыдущие победы. Каждый матч нужно выигрывать чтобы подтверждать это.

– После тройной замены доминирование «Динамо» стало более очевидным. Это произошло за счет свежих сил?

– Главный тренер всегда нам говорит, что важны не только 11 игроков, которые выходят в стартовом составе. Важны все игроки, которые выходят на замену. У нас есть пять замен, и они часто решают исход матча, потому что это и свежесть, и креатив. Тренер требует, чтобы замены усиливали игру в каждом матче.

– Твой выход на замену буквально вскрыл брешь на фланге обороны «Зари». Сидя на скамейке ты уже заприметил болевые точки, на которые нужно было давить?

– Еще до начала матча я уже знал, что нужно делать и как играть против «Зари». Снова-таки, тренер говорит, что, выходя на замену, мы должны обязательно усиливать игру. Поэтому еще сидя на скамейке мы настраиваемся на это.

– «Динамо» сильно преобладало по статистике ударов…

– Это подтверждение тому, что мы создавали очень много моментов, не реализовывали их. Было бы несправедливо, если бы матч завершился вничью. Мы создали много моментов, не хватило реализации. Будем работать над этим и добиваться более уверенных положительных результатов.

– То, что решающий удар может нанести игрок любого амплуа – это уже стиль вашей команды?

– Конечно. Сегодня мог Миколенко забить. Мы и работаем над тем, что вся команда должна атаковать и обороняться.