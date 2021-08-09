Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «При счете 2:0 расслабились в компенсированное время»

Полузащитник «Динамо» – о победе над «Зарей»

  • 09.08.2021 10:41
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Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «При счете 2:0 расслабились в компенсированное время»
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Автор гола в ворота «Зари» Виталий Буяльский прокомментировал победу «бело-синих» в Запорожье (2:1).
 
- Сразу после матча с вами связывался главный тренер, поздравлял с победой?
- Главный тренер позвонил, поздравил команду с победой. Сказал, что завтра тренировка – и все.
 
- Вы праздновали гол очень эмоционально, ценой желтой карточки…
- Была очень напряженная игра, нам не забили 11-метровый. Мы могли пропустить, могли и забить. На эмоциях снял футболку… Главное – что команда выигрывает.
 
- После осечки «Шахтера» насколько важно было добыть победу в сегодняшнем поединке?
- Сейчас только начало чемпионата. Мы даже особо не смотрели игру «Шахтера» с «Александрией», потому что у нас был перелет и не было времени. Нам нужно брать свои очки и двигаться дальше.
 
- Пропущенный мяч на последних минутах – не хватило физики или немного расслабились?
- В физическом плане все хорошо. Думаю, расслабились, потому что уже было компенсированное время, счет 2:0. Такое бывает, главное, что одержали победу, – сказал Буяльский в эфире «Профутбола».

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Источник — ФК Динамо Киев

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