Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «При счете 2:0 расслабились в компенсированное время»

Автор гола в ворота «Зари» Виталий Буяльский прокомментировал победу «бело-синих» в Запорожье (2:1).



- Сразу после матча с вами связывался главный тренер, поздравлял с победой?

- Главный тренер позвонил, поздравил команду с победой. Сказал, что завтра тренировка – и все.



- Вы праздновали гол очень эмоционально, ценой желтой карточки…

- Была очень напряженная игра, нам не забили 11-метровый. Мы могли пропустить, могли и забить. На эмоциях снял футболку… Главное – что команда выигрывает.



- После осечки «Шахтера» насколько важно было добыть победу в сегодняшнем поединке?

- Сейчас только начало чемпионата. Мы даже особо не смотрели игру «Шахтера» с «Александрией», потому что у нас был перелет и не было времени. Нам нужно брать свои очки и двигаться дальше.



- Пропущенный мяч на последних минутах – не хватило физики или немного расслабились?

- В физическом плане все хорошо. Думаю, расслабились, потому что уже было компенсированное время, счет 2:0. Такое бывает, главное, что одержали победу, – сказал Буяльский в эфире «Профутбола».