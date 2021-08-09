Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер Караганда не слабее Колоса»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко высказался о результате матча квалификации Лиги конференций «Колос» – «Шахтер Караганда» (0:0).
«В Казахстане будет супертяжело. Нет опыта, перелет, четыре часа разницы. «Шахтер» не слабее «Колоса». Пожелаю Костышину в ответной игре везения», - сказал Леоненко.
Ответный матч состоится 10 августа в Казахстане.
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Источник — Футбол 1/2/3
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