Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер Караганда не слабее Колоса»

Специалист – о перспективах команды Руслана Костышина в ответном матче

  • 09.08.2021 10:23
  • 633 просмотра
  • 1 комментарий
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер Караганда не слабее Колоса»
© ФК Колос

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко высказался о результате матча квалификации Лиги конференций «Колос» – «Шахтер Караганда» (0:0).

«В Казахстане будет супертяжело. Нет опыта, перелет, четыре часа разницы. «Шахтер» не слабее «Колоса». Пожелаю Костышину в ответной игре везения», - сказал Леоненко.

Ответный матч состоится 10 августа в Казахстане.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 09.08.2021 11:06
    0
    ...не слабший, але й не набагато сильніший... Все може вирішити 1 гол. Надіюсь на наших хлопців! (але після подвигу Ворскли, Колос точно ніхто вже не буде сварити...)
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