Юрий МАКСИМОВ: «Недоволен запасными»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов проанализировал разгромную победу над «Львовом» (4:1) в 3 туре украинской Премьер-лиги.

«Футболисты молодцы. Я доволен 11 человек, которые вышли в составе. Недоволен немного запасными. Надо помогать, доказывать. У нас не 11 человек, а 16. Мы не можем вытащить чемпионат в 11 человек. Если все будут живые 11 первые, все будет хорошо», - сказал Максимов.