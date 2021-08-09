Юрий МАКСИМОВ: «Недоволен запасными»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов проанализировал разгромную победу над «Львовом» (4:1) в 3 туре украинской Премьер-лиги.
«Футболисты молодцы. Я доволен 11 человек, которые вышли в составе. Недоволен немного запасными. Надо помогать, доказывать. У нас не 11 человек, а 16. Мы не можем вытащить чемпионат в 11 человек. Если все будут живые 11 первые, все будет хорошо», - сказал Максимов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.