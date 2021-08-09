Юрий МАКСИМОВ: «Недоволен запасными»

Наставник «Ворсклы» – о победе над «Львовом»

  • 09.08.2021 10:19
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Юрий МАКСИМОВ: «Недоволен запасными»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов проанализировал разгромную победу над «Львовом» (4:1) в 3 туре украинской Премьер-лиги.

«Футболисты молодцы. Я доволен 11 человек, которые вышли в составе. Недоволен немного запасными. Надо помогать, доказывать. У нас не 11 человек, а 16. Мы не можем вытащить чемпионат в 11 человек. Если все будут живые 11 первые, все будет хорошо», - сказал Максимов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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