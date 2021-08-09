ДЕНИСОВ: «Шевченко выразил удовлетворение тем, что Ребров будет после него»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов рассказал, что бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко очень рад тому, что его на этом посту сменит Сергей Ребров.



«Я в субботу общался с Андреем Шевченко. Я знал, что Сергей Ребров прилетает, что он единственный кандидат. В разговоре Шевченко выразил удовлетворение тем, что Ребров будет после него. Шевченко был взволнован тем, кто будет его преемником. Остается вопрос с клубом Сергея Реброва», – сказал Денисов.



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