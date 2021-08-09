ДЕНИСОВ: «Шевченко выразил удовлетворение тем, что Ребров будет после него»

Но вопрос с клубом Сергея Реброва пока не решен

  • 09.08.2021 09:47
  • 1573 просмотра
  • 5 комментариев
ДЕНИСОВ: «Шевченко выразил удовлетворение тем, что Ребров будет после него»
© ФК Динамо Киев. Андрей Шевченко и Сергей Ребров

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов рассказал, что бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко очень рад тому, что его на этом посту сменит Сергей Ребров.
 
«Я в субботу общался с Андреем Шевченко. Я знал, что Сергей Ребров прилетает, что он единственный кандидат. В разговоре Шевченко выразил удовлетворение тем, что Ребров будет после него. Шевченко был взволнован тем, кто будет его преемником. Остается вопрос с клубом Сергея Реброва», – сказал Денисов.
 
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Источник — Великий футбол

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
      Trollface, 09.08.2021 10:29
    +1
    Шева сделал лажу. Свалил тихо, думая лишь о себе. Павелко все знал, но молчал.
    Два брата -дегенерата.
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 09.08.2021 10:24
    +3
    И Шева подленько поступил.
    Надумал давно уходить - скажи другу Реброву.
    Или в картишки нет братишки?
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    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 09.08.2021 10:20
    +1
    денисов.. ты как всегда врешь.. так шева переживал что бросил команду, просрав три матча подряд, потеряв очки.. если бы он переживал за сборную то остался до окончания чм.... не врите.. хватит вешать лапшу..
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    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 09.08.2021 10:03
    +5
    Шева дождался когда Ребров подписал с арабским клубом контракт,
    и перед началом их чемпионата ушел из сборной, теперь радуется...
    Настоящий друг !!!
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    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 09.08.2021 09:49
    0
    А шо арабы его отпустили?
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