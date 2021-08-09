ФОТО. Жена Месси прокомментировала уход мужа из Барселоны

Антонелла Роккуццо поддержала Лионеля

  • 09.08.2021 09:02
  • 4239 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Жена Месси прокомментировала уход мужа из Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Жена Лионеля Месси Антонелла Роккуццо прокомментировала уход мужа из «Барселоны», опубликовав семейный снимок на фоне завоеванных мужем трофеев.
 
«Как сложно уместить в несколько строк все эти прожитые годы! Так много эмоций, которые навсегда оставили след в нашей жизни.
 
Но, как говорится, что не убивает нас, делает нас сильнее! И, поставив семью во главу угла, мы снова выйдем на поле, сильнее чем когда-либо… Куда бы мы ни пошли вместе, всегда будем двигаться вперед! Люблю тебя, любовь моя», – написала Рокуццо в инстаграме.

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Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 09.08.2021 10:16
    +1
    Семья очень порядочная. Успехов в новом клубе.
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    sashunyapanin
    online
      sashunyapanin, 09.08.2021 09:51
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    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 09.08.2021 09:45
    -1
    almost, 09.08.2021 09:44
    Придётся теперь переходить на вареники с капустой.
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    almost
      almost, 09.08.2021 09:44
    -1
    Придётся теперь переходить на вареники с капустой.
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    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 09.08.2021 09:43
    -2
    Месси лилипут,а Рокуццо ещё меньше
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    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 09.08.2021 09:27
    +4
    zzg77, 09.08.2021 09:14
    Дети Месси, его соседи, близкие и дальние родственники, школьные друзья, бывшие учителя, первый тренер, персональный стоматолог, дворник, водитель клубного автобуса и многие-многие другие прокомментировали уход Месси из Барселоны!!!!
    взагалі я вболіваю за трудолюбивість і настирність в досягненні своєї мети, тому між Крішем і Мессі завжди оберу Кріша, але ну ти й дебіл.
    Людина стільки дала Барсі і тепер вона йде. Причому йде не по власному бажанню, а тому що так склалось по закону. Це не переходи Ібрагімовича, який клуби змінював як доступна жінка (при тому, що феєрив майже всюди) і не перехід Неймара - одноразовий. Тут змінилась ціла епоха.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 09.08.2021 09:14
    -4
    Дети Месси, его соседи, близкие и дальние родственники, школьные друзья, бывшие учителя, первый тренер, персональный стоматолог, дворник, водитель клубного автобуса и многие-многие другие прокомментировали уход Месси из Барселоны!!!!
    Ссылка
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