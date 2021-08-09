ФОТО. Жена Месси прокомментировала уход мужа из Барселоны

Жена Лионеля Месси Антонелла Роккуццо прокомментировала уход мужа из «Барселоны», опубликовав семейный снимок на фоне завоеванных мужем трофеев.
«Как сложно уместить в несколько строк все эти прожитые годы! Так много эмоций, которые навсегда оставили след в нашей жизни.
Но, как говорится, что не убивает нас, делает нас сильнее! И, поставив семью во главу угла, мы снова выйдем на поле, сильнее чем когда-либо… Куда бы мы ни пошли вместе, всегда будем двигаться вперед! Люблю тебя, любовь моя», – написала Рокуццо в инстаграме.
Источник — Instagram
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Людина стільки дала Барсі і тепер вона йде. Причому йде не по власному бажанню, а тому що так склалось по закону. Це не переходи Ібрагімовича, який клуби змінював як доступна жінка (при тому, що феєрив майже всюди) і не перехід Неймара - одноразовий. Тут змінилась ціла епоха.
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