ФОТО. Жена Месси прокомментировала уход мужа из Барселоны

Жена Лионеля Месси Антонелла Роккуццо прокомментировала уход мужа из «Барселоны», опубликовав семейный снимок на фоне завоеванных мужем трофеев.



«Как сложно уместить в несколько строк все эти прожитые годы! Так много эмоций, которые навсегда оставили след в нашей жизни.



Но, как говорится, что не убивает нас, делает нас сильнее! И, поставив семью во главу угла, мы снова выйдем на поле, сильнее чем когда-либо… Куда бы мы ни пошли вместе, всегда будем двигаться вперед! Люблю тебя, любовь моя», – написала Рокуццо в инстаграме.