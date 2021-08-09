Стали известны подробности арендного соглашения Коваленко со Специей

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктора Коваленко перешел на правах аренды в «Специю».



По информации агента футболиста Вадима Шаблия, соглашение рассчитано на один год.



Коваленко минувшей зимой перебрался в «Аталанту» из «Шахтера», однако сразу закрепиться в составе первой команде не сумел и провел один матч.



25-летний игрок до переезда в Италию всю карьеру провел в «Шахтере». В составе сборной Украины отыграл 32 матча.



«Специя» по итогам минувшего сезона чемпионата Италии заняла 15-е место.