Стали известны подробности арендного соглашения Коваленко со Специей

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктора Коваленко перешел на правах аренды в «Специю».
По информации агента футболиста Вадима Шаблия, соглашение рассчитано на один год.
Коваленко минувшей зимой перебрался в «Аталанту» из «Шахтера», однако сразу закрепиться в составе первой команде не сумел и провел один матч.
25-летний игрок до переезда в Италию всю карьеру провел в «Шахтере». В составе сборной Украины отыграл 32 матча.
«Специя» по итогам минувшего сезона чемпионата Италии заняла 15-е место.
Источник — Instagram
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