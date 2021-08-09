Стали известны подробности арендного соглашения Коваленко со Специей

Виктор проведет в новой команде один сезон

  • 09.08.2021 08:40
  • 1120 просмотров
  • 1 комментарий
Стали известны подробности арендного соглашения Коваленко со Специей
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктора Коваленко перешел на правах аренды в «Специю».  
 
По информации агента футболиста Вадима Шаблия, соглашение рассчитано на один год. 
 
Коваленко минувшей зимой перебрался в «Аталанту» из «Шахтера», однако сразу закрепиться в составе первой команде не сумел и провел один матч.
 
25-летний игрок до переезда в Италию всю карьеру провел в «Шахтере». В составе сборной Украины отыграл 32 матча.
 
«Специя» по итогам минувшего сезона чемпионата Италии заняла 15-е место.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 09.08.2021 09:02
    0
    ЗАГОЛОВОК НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗМІСТУ СТАТТІ ! ...і це не вперше! Які саме "подробиці орендної угоди Коваленка зі Спецією" ? Те, що він прийшов з ШД і що йому 25 років - загальновідомі факти! ...новини висмоктуєте з пальця вже.
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