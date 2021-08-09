БЕССМЕРТНЫЙ: «Я ошибся, не почувствовав состояние некоторых футболистов»

Наставник «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал игру команды в матче третьего тура УПЛ против «Ворсклы» (1:4).
«Не наш день. Я ошибся, не почувствовав состояние некоторых футболистов, потому что в первом тайме у нас очень большое количество игроков выпадало, а после первого пропущенного уже не хватило ни характера, ни концентрации», – подытожил тренер.
В следующем туре «Львов», у которого одно набранное очко после трех стартовых матчей, примет «Александрию».
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Источник — Футбол 1/2/3
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