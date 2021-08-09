БЕССМЕРТНЫЙ: «Я ошибся, не почувствовав состояние некоторых футболистов»

Главный тренер «Львова» – о поражении в матче с «Ворсклой»

  • 09.08.2021 08:10
  • 858 просмотров
  • 0 комментариев
БЕССМЕРТНЫЙ: «Я ошибся, не почувствовав состояние некоторых футболистов»
© Footballua.tv. Анатолий Бессмертный

Наставник «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал игру команды в матче третьего тура УПЛ против «Ворсклы» (1:4).
 
«Не наш день. Я ошибся, не почувствовав состояние некоторых футболистов, потому что в первом тайме у нас очень большое количество игроков выпадало, а после первого пропущенного уже не хватило ни характера, ни концентрации», – подытожил тренер.
 
В следующем туре «Львов», у которого одно набранное очко после трех стартовых матчей, примет «Александрию».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности