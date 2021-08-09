ВИДЕО. Свитолина вспомнила насыщенный событиями июль

Украинская теннисистка Элина Свитолина выложила в социальные сети нарезку из фотографий за последний месяц.



«Июль был хорош для меня», – подписала видео теннисистка в инстаграме.



В прошлом месяце Свитолина сыграла свадьбу с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, а также выиграла бронзовую медаль Олимпиады в Токио.