ВИДЕО. Свитолина вспомнила насыщенный событиями июль

Украинская теннисистка Элина Свитолина выложила в социальные сети нарезку из фотографий за последний месяц.
«Июль был хорош для меня», – подписала видео теннисистка в инстаграме.
В прошлом месяце Свитолина сыграла свадьбу с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, а также выиграла бронзовую медаль Олимпиады в Токио.
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Источник — Instagram
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