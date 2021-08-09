Андрей ПЯТОВ: «У Шевчука это единственный «залет» в жизни»

Вратарь «Шахтера» высказался о «залете» Вячеслава Шевчука

  • 09.08.2021 05:39
  • 206 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «У Шевчука это единственный «залет» в жизни»
© ФК Олимпик Донецк. Вячеслав Шевчук

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал ситуацию с бывшим одноклубником Вячеславом Шевчуком, который несколько месяцев назад попался в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля.

– Как ты воспринял ситуацию с Шевчуком?
– Я со Славой общался. Для него это удар. Он очень переживает. У Шевчука это единственный «залет» в жизни. По нему это очень ударило. Это раз в жизни такое. Человек попался в ненужное время. Мне интересно, как журналисты так оперативно там оказались? 

Зная Славу, скажу, что это не его (имеется в виду алкоголь - прим.). Он профессионал. У Славы есть чему поучиться уверенности, ведения связей и бизнеса. Он очень хороший и перспективный молодой человек, - сказал Пятов.

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Источник — BurBuzz

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    firstromario
    online
      firstromario, 09.08.2021 05:55
    +1
    В смислі "попалася в непотрібний час"??? Тіпа як б не зловили то нічого? Не те що б я дуже поважав пятова але це дно...
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