Тренер Кривбасса: «Основная заслуга в победе – кривбассовский характер»

Главный тренер «Кривбасса» Геннадий Приходько прокомментировал победу над «Горняком-Спорт» (2:1) в матче 3-го тура Первой лиги Украины.
«Пропустили мяч после стандарта, хотя разбирали соперника, что угроза буде исходить от них. Во втором тайме мы внесли коррективы в игру. Я считаю, что самая основная заслуга в победе - кривбассовский характер, переломив матч в свою пользу.
Поздравляю болельщиков. Большое спасибо им за поддержку», - сказал Приходько.
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Источник — Футбол 1/2/3
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