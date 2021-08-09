Тренер Кривбасса: «Основная заслуга в победе – кривбассовский характер»

Главный тренер «Кривбасса» Геннадий Приходько прокомментировал победу над «Горняком-Спорт» (2:1) в матче 3-го тура Первой лиги Украины.

«Пропустили мяч после стандарта, хотя разбирали соперника, что угроза буде исходить от них. Во втором тайме мы внесли коррективы в игру. Я считаю, что самая основная заслуга в победе - кривбассовский характер, переломив матч в свою пользу.

Поздравляю болельщиков. Большое спасибо им за поддержку», - сказал Приходько.