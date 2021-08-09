Андрей ПЯТОВ: «Игра с Англией смазала общее впечатление от Евро-2020»

Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал выступления национальной сборной Украины на Евро-2020.
«После шведов я так радовался. Эмоции пережили все. Был взрыв эмоций. А вот игра с Англией смазала общее впечатление», - сказал Пятов.
Напомним, сборная Украины на чемпионате Европы дошла до четвертьфинала, попав в топ-8 лучших сборных континента.
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Источник — BurBuzz
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