Андрей ПЯТОВ: «Зеленский поговорил с нами без пафоса»

Голкипер «Шахтера» – об общении с президентом Украины

  • 08.08.2021 09:49
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  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «Зеленский поговорил с нами без пафоса»
© Facebook.com. Андрей Пятов

Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов рассказал, как прошло общение сборной Украины с президентом Владимиром Зеленским накануне матчей Евро-2020.

«Он поговорил с нами по-своему, по-обычному. Чувствовалась свобода. Звонил с какого-то домика со сруба где-то в лесу, в обычной футболке, без галстука. Сказал много чего хорошего, меня с днем рождения поздравил. Просто в обычной и непринужденной обстановке, без пафоса», - сказал Пятов.

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Источник — BurBuzz

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 08.08.2021 10:15
    0
    Брехня, цей чорт Зеленський без пафосу не гоаорить.
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