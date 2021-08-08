Андрей ПЯТОВ: «Зеленский поговорил с нами без пафоса»

Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов рассказал, как прошло общение сборной Украины с президентом Владимиром Зеленским накануне матчей Евро-2020.

«Он поговорил с нами по-своему, по-обычному. Чувствовалась свобода. Звонил с какого-то домика со сруба где-то в лесу, в обычной футболке, без галстука. Сказал много чего хорошего, меня с днем рождения поздравил. Просто в обычной и непринужденной обстановке, без пафоса», - сказал Пятов.

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