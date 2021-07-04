«Спасибо за Евро!». Зеленский прокомментировал игру сборной Украины

Президент Украины доволен чемпионатом Европы

  • 04.07.2021 00:58
  • 612 просмотров
  • 5 комментариев
«Спасибо за Евро!». Зеленский прокомментировал игру сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский после поражение сборной Украины от Англии 0:4 поблагодарил национальную команду за выступления на Евро-2020.

«Ребята, вы доказали, что умеете биться на уровне с лучшими, что имеете стальной характер, можете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну».

«Спасибо за этот чемпионат и уверен, что дальше - только лучше. Обнимаю каждого из вас от всех украинцев. Слава Украине!», - написал Зеленский.
 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 04.07.2021 01:20
    0
    "Бицца-бароцца" - это наш удел. Но даже этого этак оманда не умеет. Ждем теперь еще 15 лет пока подрастет новое "золотое" поколение.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.07.2021 01:09
    +9
    Зеленский и его шоу-шапито 20 лет шутило обо всех и вся сильно не стесняясь, переходя все мыслимые и немыслимые линии приличия. Теперь когда Зеленский стал президентом, оказывается что он вообще не приемлет:
    - шуток в свой адрес;
    - критику по делу;
    - замечаний от общества.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.07.2021 01:08
    +3
    Як би до початку Олімпіади о це вже кудись в Оман на завжди звалило, а то почне перед виступами всю збірну "надихати" під камеру, часу на тренування та відпочинок в людей не лишиться
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 04.07.2021 01:07
    +5
    мля, вот он! я так ждал это сиплое чучело!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 01:01
    +2
    Да, и спасибо также за доллары и Биткоины...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.07.2021 01:09
    +9
    Зеленский и его шоу-шапито 20 лет шутило обо всех и вся сильно не стесняясь, переходя все мыслимые и немыслимые линии приличия. Теперь когда Зеленский стал президентом, оказывается что он вообще не приемлет:
    - шуток в свой адрес;
    - критику по делу;
    - замечаний от общества.
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 04.07.2021 01:07
    +5
    мля, вот он! я так ждал это сиплое чучело!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.07.2021 01:08
    +3
    Як би до початку Олімпіади о це вже кудись в Оман на завжди звалило, а то почне перед виступами всю збірну "надихати" під камеру, часу на тренування та відпочинок в людей не лишиться
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 01:01
    +2
    Да, и спасибо также за доллары и Биткоины...
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 04.07.2021 01:20
    0
    "Бицца-бароцца" - это наш удел. Но даже этого этак оманда не умеет. Ждем теперь еще 15 лет пока подрастет новое "золотое" поколение.
    Ссылка
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