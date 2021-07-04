«Спасибо за Евро!». Зеленский прокомментировал игру сборной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после поражение сборной Украины от Англии 0:4 поблагодарил национальную команду за выступления на Евро-2020.

«Ребята, вы доказали, что умеете биться на уровне с лучшими, что имеете стальной характер, можете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну».

«Спасибо за этот чемпионат и уверен, что дальше - только лучше. Обнимаю каждого из вас от всех украинцев. Слава Украине!», - написал Зеленский.

