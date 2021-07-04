«Спасибо за Евро!». Зеленский прокомментировал игру сборной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после поражение сборной Украины от Англии 0:4 поблагодарил национальную команду за выступления на Евро-2020.
«Ребята, вы доказали, что умеете биться на уровне с лучшими, что имеете стальной характер, можете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну».
«Спасибо за этот чемпионат и уверен, что дальше - только лучше. Обнимаю каждого из вас от всех украинцев. Слава Украине!», - написал Зеленский.
Хлопці, ви довели, що вмієте битися нарівні з найкращими, що маєте сталевий характер, вмієте надихати й об'єднувати навколо себе всю країну. Дякую за цей чемпіонат і певен, що далі – тільки краще! Обіймаю кожного з вас від усіх українців! Слава Україні! pic.twitter.com/B1QAQVPg7v— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2021
Источник — Sport.ua
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