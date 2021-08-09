Во вторник, 10 августа, состоится ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором казахстанский «Шахтер» из Караганды примет украинский «Колос».
Матч пройдет в Караганде на стадионе «Шахтер». Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
«Шахтер Караганда» – «Колос». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
В прямом эфире поединок «Шахтер Караганда» – «Колос» покажет видеосервис MEGOGO. Первая встреча завершилась со счетом 0:0.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер Караганда» – «Колос».
Источник — Sport.ua
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