Кирилл КОВАЛЕЦ: «Выполнили установку тренера»

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:1) в матче 3 тура украинской Премьер-лиги.

«Выполнили установку тренера. Каждый занимался своим делом на футбольном поле. Была единая команда и единый коллектив, поэтому и выиграли», - сказал Ковалец.

В следующем туре «Шахтер» сыграет с «Металлистом 1925», а «Александрия» отправится в гости ко «Львову».