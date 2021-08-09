Кирилл КОВАЛЕЦ: «Выполнили установку тренера»

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:1) в матче 3 тура украинской Премьер-лиги.
«Выполнили установку тренера. Каждый занимался своим делом на футбольном поле. Была единая команда и единый коллектив, поэтому и выиграли», - сказал Ковалец.
В следующем туре «Шахтер» сыграет с «Металлистом 1925», а «Александрия» отправится в гости ко «Львову».
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Источник — Футбол 1/2/3
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