Виктор КОРНИЕНКО: «Это просто не наш день»

Защитник донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко прокомментировал поражение от «Александрии» (1:2) в матче 3 тура украинской Премьер-лиги.

«Я могу сказать, что это просто не наш день. Игра не складывалась так, как мы этого хотели. Мне кажется, что это даже хорошо, что мы почувствовали поражение и стать еще сильнее, злее.

Все знают Александрию. Это скорость, они бойцы. Где-то чего-то не хватило, не повезло нам. Будем разбирать ошибки, и будем еще злее», - сказал Корниенко.

В следующем туре «Шахтер» сыграет с «Металлистом 1925», а «Александрия» отправится в гости ко «Львову».