КУЧУК: «Против Вереса сыграли в серьезный, агрессивный и точный футбол»

Первая победа львовской команды в этом сезоне УПЛ

  • 09.08.2021 01:58
  • 67 просмотров
  • 1 комментарий
КУЧУК: «Против Вереса сыграли в серьезный, агрессивный и точный футбол»
© ФК Рух Львов. Леонид Кучук

Главный тренер львовского «Руха» Леонид Кучук высказался после победы над ровенским «Вересом» (2:1) в матче 3 тура УПЛ

«Хочу поблагодарить зрителей за поддержку, которую они нам оказали. Было слышно, что трибуны болеют. Будем двигаться в этом направлении и дальше.

Я хочу поздравить свою команду с победой, за умение и желание играть в футбол достаточно серьезный, агрессивный, точный и с полнейшей самоотдачей», - сказал Кучук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
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    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 09.08.2021 02:49
    0
    Какой серьезный, агрессивный футбол вы играли????удары 5-7,угловые 1-6,о чём ты говоришь????? просто повезло, посмотрим дальше на результаты
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