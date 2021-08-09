КУЧУК: «Против Вереса сыграли в серьезный, агрессивный и точный футбол»

Главный тренер львовского «Руха» Леонид Кучук высказался после победы над ровенским «Вересом» (2:1) в матче 3 тура УПЛ

«Хочу поблагодарить зрителей за поддержку, которую они нам оказали. Было слышно, что трибуны болеют. Будем двигаться в этом направлении и дальше.

Я хочу поздравить свою команду с победой, за умение и желание играть в футбол достаточно серьезный, агрессивный, точный и с полнейшей самоотдачей», - сказал Кучук.