Кубок Германии. Вольфсбург прошел дальше, Айнтрахт выбыл из турнира

В Германии состоялись матчи 1/32 финала национального кубка

  • 09.08.2021 00:45
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Кубок Германии. Вольфсбург прошел дальше, Айнтрахт выбыл из турнира
© ФК Вольфсбург

В Германии состоялись матчи 1/32 финала национального кубка.

«Вольфсбург» прошел дальше, а «Айнтрахт» выбыл из турнира.

Кубок Германии

1/32 финала, 8 августа

  • Карл-Цейс Йена – Кельн – 1:1 (пен – 2:4)
  • Мангейм – Айнтрахт Ф – 2:0
  • Меппен – Герта – 0:1
  • Ольденбург – Фортуна Д – 0:5
  • Пройссен Мюнстер – Вольфсбург – 1:3 (д. в.)
  • Рот-Вайсс Кобленц – Регенсбург – 0:3
  • Тюркгючу Мюнхен – Унион Берлин – 0:1
  • ФК 08 Виллинген – Шальке – 1:4
  • Эльфсберг – Майнц – 2:2 (пен. 7:8)
  • Айнтрахт Б – Гамбург – 1:2
  • Вюрцбургер Кикерс – Фрайбург – 0:1
  • Ганза – Хайденхайм – 3:2 (д. в.)

7 августа: Кубок Германии. Боруссия Д, РБ Лейпциг и Байер разгромили соперников

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Источник — Sport.ua

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