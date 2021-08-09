Кубок Германии. Вольфсбург прошел дальше, Айнтрахт выбыл из турнира

В Германии состоялись матчи 1/32 финала национального кубка.
«Вольфсбург» прошел дальше, а «Айнтрахт» выбыл из турнира.
Кубок Германии
1/32 финала, 8 августа
- Карл-Цейс Йена – Кельн – 1:1 (пен – 2:4)
- Мангейм – Айнтрахт Ф – 2:0
- Меппен – Герта – 0:1
- Ольденбург – Фортуна Д – 0:5
- Пройссен Мюнстер – Вольфсбург – 1:3 (д. в.)
- Рот-Вайсс Кобленц – Регенсбург – 0:3
- Тюркгючу Мюнхен – Унион Берлин – 0:1
- ФК 08 Виллинген – Шальке – 1:4
- Эльфсберг – Майнц – 2:2 (пен. 7:8)
- Айнтрахт Б – Гамбург – 1:2
- Вюрцбургер Кикерс – Фрайбург – 0:1
- Ганза – Хайденхайм – 3:2 (д. в.)
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Источник — Sport.ua
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