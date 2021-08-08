СКРИПНИК: «Заря находится в поисках, кто будет бить пенальти»

Главный тренер «Зари» прокомментировал встречу 3-го тура УПЛ с «Динамо»

  • 08.08.2021 23:37
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  • 4 комментария
СКРИПНИК: «Заря находится в поисках, кто будет бить пенальти»
© fcdynamo.kiev.ua. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник провел пресс-конференцию после встречи 3-го тура УПЛ с киевским «Динамо», в которой луганчане уступили (1:2):

– После проигранных матчей всегда есть определенная недосказанность, неуверенность, разочарование. Меня порадовало то, что мы играли вперед, было видно старание и желание. О классе «Динамо» говорить не стоит, все это прекрасно понимают. Результат игры всегда решают какие-то маленькие нюансы – так же и сегодня, после первого стандарта и простой, как может показаться со стороны, подачи, свободный игрок забил гол. Здесь сказалась скованность наших игроков в начале матча. Потом команда раскрепостилась, началось движение.

В перерыве и после игры я сказал ребятам – почему бы не играть первый тайм так же, как второй? Мы всегда играем на победу, стараемся действовать первым номером. Мне кажется, эта игра против «Динамо» была более качественной с нашей стороны, чем прошлые игры против киевлян – когда мы уступили в финале Кубка или со счетом 0:2 дома. Сегодня мы действовали острее. Проигрыш есть проигрыш, мы не радуемся ему. Но возьмем с собой то хорошее, что мы сегодня показали, а отрицательные моменты будем разбирать и улучшать.

– Решение поручить бить пенальти Фаворову – это установка или выбор игроков на поле?

– У нас так – есть игроки, которые вносятся в список, и они принимают решение, кто будет пробивать пенальти. Если раньше у нас пенальти исполнял Юрченко, то сейчас мы находимся в поисках. Если бы Фаворов реализовал пенальти, то этого вопроса бы не было.

– Сегодня «Славутич-Арена» была заполнена впервые за долгое время. Как вам поддержка трибун?

– Это очень приятно. Хочу извиниться за отрицательный результат. Но мне кажется, игра должна была понравиться зрителям. Тот запал, который мы показали во втором тайме, создавал хорошее напряжение в игре, эмоции и для зрителей, и для футболистов, и для тренеров.

Повторюсь, что когда ты уходишь с поля побежденным, то какая-то горечь остается. Но мы благодарны всем, кто пришел на матч. После ограничений из-за пандемии, когда мы играли почти все матчи при пустых трибунах, любому футболисту и тренеру нравится заполненный стадион. Будем стараться развивать свои качества, чтобы привлекать как можно больше людей на арену.

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Источник — ФК Динамо Киев

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 08.08.2021 23:54
    +3
    Face Control, 08.08.2021 23:45
    Та вы бы лучше прогибаться перестали и всё ок было бы.
    Сутулый, хватит пургу мести. Это ты прогнувшийся по жизни Играли чемпион и 2 по силе команда, ржавых раскатали как детей
    Ссылка
    NikolaM
    online
      NikolaM, 08.08.2021 23:53
    +2
    Фрампонга надо выпускать хоть на 10 минут, и все будет получаться....
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    Иван Иванов
      Иван Иванов, 08.08.2021 23:48
    0
    Селезнёва подписали бы и не парили себе мозг
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    Face Control
      Face Control, 08.08.2021 23:45
    -12
    Та вы бы лучше прогибаться перестали и всё ок было бы.
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