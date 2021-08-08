Оценки матча Заря – Динамо. Лучший игрок – автор гола киевлян Сирота

Киевское «Динамо» победило «Зарю» Луганск со счетом 2:1 в выездном поединке 3-го тура УПЛ.
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.0) получил Александр Сирота, автор первого гола киевлян во встрече.
Оценки Sport.ua за матч «Заря» – «Динамо» – 1:2:
Замены «Зари»: Кабаев – 5,5; Гладкий – 5,0; Цвек – 5,5; Овусу – 6,5; Руфати – б/о.
Замены «Динамо»: Де Пена – 5,5; Караваев – 6,5; Тымчик – 5,5; Кулач – 5,5; Леднев – б/о.
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Источник — Sport.ua
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