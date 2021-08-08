Александр СИРОТА: «У Динамо есть штатные пенальтисты. Не знаю, кто»

«Динамо» в матче 3-го тура УПЛ обыграло «Зарю» 2:1, а во время игры случился конфликт между Николаем Шапаренко и Карлосом де Пеной по поводу того, кто должен исполнять пенальти.

Взялся де Пена, который не забил.

Защитник Александр Сирота не в курсе, кто должен бить 11-метровые.

«Приятно, что забил свой первый гол в таком важном матче. Жаль, что пропустили. Отсутствие Мирчи Луческу даже мотивирует - играем и за него в том числе».

«Пенальти? Я не знаю, будем разбираться. У нас есть штатные пенальтисты, но не знаю, кто», - сказал Сирота.