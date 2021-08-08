Александр СИРОТА: «У Динамо есть штатные пенальтисты. Не знаю, кто»

Защитник прокомментировал конфликт в матче УПЛ

  • 08.08.2021 22:22
  • 2294 просмотра
  • 3 комментария
Александр СИРОТА: «У Динамо есть штатные пенальтисты. Не знаю, кто»
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» в матче 3-го тура УПЛ обыграло «Зарю» 2:1, а во время игры случился конфликт между Николаем Шапаренко и Карлосом де Пеной по поводу того, кто должен исполнять пенальти.

Взялся де Пена, который не забил.

Защитник Александр Сирота не в курсе, кто должен бить 11-метровые.

«Приятно, что забил свой первый гол в таком важном матче. Жаль, что пропустили. Отсутствие Мирчи Луческу даже мотивирует - играем и за него в том числе».

«Пенальти? Я не знаю, будем разбираться. У нас есть штатные пенальтисты, но не знаю, кто», - сказал Сирота.

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Источник — ПроФутбол

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ig_Vad
    online
      Ig_Vad, 08.08.2021 23:05
    +2
    Вити не было, Жерсона не было. А дальше, может быть, и де Пена. Только у него, если не ошибаюсь, после гола Шахте - два промаха.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 08.08.2021 22:57
    +2
    Он серьезно, или "Джентльмены, у вас совсем плохо с чувством юмора, это шутка была"?
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    Vlad Boych
    online
      Vlad Boych, 08.08.2021 22:55
    0
    На фига врать, ну скажи: определяют мол со скамейки
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