Александр СИРОТА: «У Динамо есть штатные пенальтисты. Не знаю, кто»

«Динамо» в матче 3-го тура УПЛ обыграло «Зарю» 2:1, а во время игры случился конфликт между Николаем Шапаренко и Карлосом де Пеной по поводу того, кто должен исполнять пенальти.
Взялся де Пена, который не забил.
Защитник Александр Сирота не в курсе, кто должен бить 11-метровые.
«Приятно, что забил свой первый гол в таком важном матче. Жаль, что пропустили. Отсутствие Мирчи Луческу даже мотивирует - играем и за него в том числе».
«Пенальти? Я не знаю, будем разбираться. У нас есть штатные пенальтисты, но не знаю, кто», - сказал Сирота.
Источник — ПроФутбол
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