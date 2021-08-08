6,5 миллионов евро. УАФ рассказала о премиальных для сборной Украины

Информацией поделился Андрей Павелко

  • 08.08.2021 22:45
  • 1889 просмотров
  • 2 комментария
6,5 миллионов евро. УАФ рассказала о премиальных для сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, сколько сборная Украины получила премиальных за последние турниры - Лигу наций и Евро-2020.

«За выход на Евро-2020 было выплачено три миллиона евро команде. С трех миллионов были выплачены налоги. А по итогам Евро ребятам выплатили еще 2,5 миллиона евро».

«Кроме того, был миллион евро за Лигу наций. В итоге - 6,5 миллионов, но высчитываем налоги», - сказал Павелко.

Ранее Павелко рассказал о главном кандидате на пост тренера сборной Украины.

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Источник — Великий футбол

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
      zzg77, 08.08.2021 22:59
    0
    А при чём тут Лига наций???
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    dd dent
    online
      dd dent, 08.08.2021 22:48
    +1
    $ на шеву не хватило, хоть они и были - странно, хотя и не трагично учитывая шо сбу начала пробуксовывать уже
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