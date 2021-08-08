6,5 миллионов евро. УАФ рассказала о премиальных для сборной Украины

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, сколько сборная Украины получила премиальных за последние турниры - Лигу наций и Евро-2020.

«За выход на Евро-2020 было выплачено три миллиона евро команде. С трех миллионов были выплачены налоги. А по итогам Евро ребятам выплатили еще 2,5 миллиона евро».

«Кроме того, был миллион евро за Лигу наций. В итоге - 6,5 миллионов, но высчитываем налоги», - сказал Павелко.

Ранее Павелко рассказал о главном кандидате на пост тренера сборной Украины.