Пока без Луческу. Тренер Динамо пропустит еще минимум один матч

Врачи не дают наставнику разрешение работать

  • 08.08.2021 20:05
  • 1119 просмотров
  • 4 комментария
Пока без Луческу. Тренер Динамо пропустит еще минимум один матч
© fcdynamo.kiev.ua

По информации FootballHub, тренер «Динамо» Мирча Луческу пропустит не только сегодняшний матч с «Зарей», но и поединок против «Миная» 11 августа.

76-летний наставник недавно перенес операцию, и врачи пока не дают разрешение на перелеты и активную работу.

Возможно, Луческу сможет вернуться к непосредственному руководству командой в контрольном матче с «Интером» 14 августа, однако и это пока под вопросом, так как встреча пройдет в Италии.

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Источник — FootballHub

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 08.08.2021 20:29
    0
    _-AK228, 08.08.2021 20:15
    Ну с Интером важнее конечно же
    Чем с Минаем? Есесна.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 08.08.2021 20:28
    0
    Юрий Щербань, 08.08.2021 20:07
    Так с Минаем же в Киеве играют какие перелеты ?
    "...и активную работу". Дочитывать надо.
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    _-AK228
    online
      _-AK228, 08.08.2021 20:15
    -1
    Ну с Интером важнее конечно же
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 08.08.2021 20:07
    0
    Так с Минаем же в Киеве играют какие перелеты ?
    Ссылка
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