Пока без Луческу. Тренер Динамо пропустит еще минимум один матч

По информации FootballHub, тренер «Динамо» Мирча Луческу пропустит не только сегодняшний матч с «Зарей», но и поединок против «Миная» 11 августа.
76-летний наставник недавно перенес операцию, и врачи пока не дают разрешение на перелеты и активную работу.
Возможно, Луческу сможет вернуться к непосредственному руководству командой в контрольном матче с «Интером» 14 августа, однако и это пока под вопросом, так как встреча пройдет в Италии.
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Источник — FootballHub
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