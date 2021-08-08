Пока без Луческу. Тренер Динамо пропустит еще минимум один матч

По информации FootballHub, тренер «Динамо» Мирча Луческу пропустит не только сегодняшний матч с «Зарей», но и поединок против «Миная» 11 августа.

76-летний наставник недавно перенес операцию, и врачи пока не дают разрешение на перелеты и активную работу.

Возможно, Луческу сможет вернуться к непосредственному руководству командой в контрольном матче с «Интером» 14 августа, однако и это пока под вопросом, так как встреча пройдет в Италии.