Врачи запретили. Луческу не полетел с Динамо на матч против Зари

Восьмого августа «Заря» примет «Динамо» в Запорожье в рамках третьего тура УПЛ.



По информации источника, главный тренер киевлян Мирча Луческу не сможет присутствовать на этой игре на тренерской скамейке. Румынский специалист хотел отправиться в Запорожье вместе с командой, однако врачи рекомендовали ему остаться в Киеве.



Отметим, что Луческу на этой неделе перенес операцию. Румынскому тренеру удалили кисту, которая была в волосяной луковице, из-за чего у него была повышенная температура.



Сама операция, длившаяся около восьми минут, прошла успешно. Луческу чувствует себя хорошо. Его здоровье в порядке, никаких угроз нет. Врачи дали разрешение румыну вернуться к работе.



Луческу из-за болезни сначала не был на тренерской скамье во время матча с «Вересом», также он не полетел на спарринг с «Фенербахче».