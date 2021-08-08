Врачи запретили. Луческу не полетел с Динамо на матч против Зари

Главный тренер столичного клуба остался в Киеве, но причин для беспокойства нет

  • 08.08.2021 13:23
  • 3866 просмотров
  • 4 комментария
Врачи запретили. Луческу не полетел с Динамо на матч против Зари
© ФК Динамо. Мирча Луческу

Восьмого августа «Заря» примет «Динамо» в Запорожье в рамках третьего тура УПЛ.
 
По информации источника, главный тренер киевлян Мирча Луческу не сможет присутствовать на этой игре на тренерской скамейке. Румынский специалист хотел отправиться в Запорожье вместе с командой, однако врачи рекомендовали ему остаться в Киеве.
 
Отметим, что Луческу на этой неделе перенес операцию. Румынскому тренеру удалили кисту, которая была в волосяной луковице, из-за чего у него была повышенная температура.
 
Сама операция, длившаяся около восьми минут, прошла успешно. Луческу чувствует себя хорошо. Его здоровье в порядке, никаких угроз нет. Врачи дали разрешение румыну вернуться к работе.
 
Луческу из-за болезни сначала не был на тренерской скамье во время матча с «Вересом», также он не полетел на спарринг с «Фенербахче».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 08.08.2021 14:52
    0
    Донецкие только зла желают человеку, который их клуб из дерьма вытащил. Донецкие - это убогая кучка недолюдей
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    maksim146
      maksim146, 08.08.2021 14:39
    -3
    хана деду
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    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 08.08.2021 14:38
    -2
    Может уже пора старому румыну заканчивать с футболом и побеспокоиться о своём здоровье - денег-же всех не заработаешь
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    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 08.08.2021 13:51
    +5
    Жаль конечно , здоровья Деду !
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