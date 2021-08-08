Мирон МАРКЕВИЧ: «На пост тренера сборной Украины было два кандидата»

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич сказал, что реальных кандидатов на пост тренера сборной Украины было двое, однако второго претендента не назвал.
Самому Маркевичу не предлагали работу с национальной командой.
«Павелко мне сказал, что Ребров будет тренером сборной Украины. Мне предложили остаться в УАФ, но я подумал, что хочу уйти. Реброву успеха. Такая жизнь, и только один тренер может работать со сборной».
«Было две кандидатуры, выбрали Реброва - какие проблемы? Нет проблем».
«Со мной переговоры по поводу сборной не велись, никаких контрактов не обсуждали», - сказал Маркевич.
Ожидается, что тренером станет Ребров, однако у него возникли проблемы с тем, чтобы разорвать контракт с клубом «Аль-Айн».
Источник — ПроФутбол
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