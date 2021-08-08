Мирон МАРКЕВИЧ: «На пост тренера сборной Украины было два кандидата»

Кто второй?

  • 08.08.2021 17:11
  • 4600 просмотров
  • 6 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «На пост тренера сборной Украины было два кандидата»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич сказал, что реальных кандидатов на пост тренера сборной Украины было двое, однако второго претендента не назвал.

Самому Маркевичу не предлагали работу с национальной командой.

«Павелко мне сказал, что Ребров будет тренером сборной Украины. Мне предложили остаться в УАФ, но я подумал, что хочу уйти. Реброву успеха. Такая жизнь, и только один тренер может работать со сборной».

«Было две кандидатуры, выбрали Реброва - какие проблемы? Нет проблем».

«Со мной переговоры по поводу сборной не велись, никаких контрактов не обсуждали», - сказал Маркевич.

Ожидается, что тренером станет Ребров, однако у него возникли проблемы с тем, чтобы разорвать контракт с клубом «Аль-Айн».

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Источник — ПроФутбол

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 08.08.2021 17:45
    0
    Если ему не предлагали ,то кто второй? Михайличенко?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.08.2021 17:31
    -2
    RomanEnakievo, 08.08.2021 17:17
    Обиделся дед. Ему уже Ярик явно пряник кинул. Побежит в Харьков. Маркевич же только там, где деньги.
    Хай бежит. Это лучше чем если б сбу взял и по дороге сбег
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 08.08.2021 17:21
    -2
    Jakub Lukasz Salamaj, 08.08.2021 17:14
    А кто, кто второй. Что за загадки? Нельзя без интриги??
    Рыжее сердце
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 08.08.2021 17:17
    -5
    Обиделся дед. Ему уже Ярик явно пряник кинул. Побежит в Харьков. Маркевич же только там, где деньги.
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 08.08.2021 17:14
    0
    А кто, кто второй. Что за загадки? Нельзя без интриги??
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.08.2021 17:13
    -3
    Вот и чудненько
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