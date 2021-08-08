Источник: Аль-Айн отклонил предложение УАФ по Реброву

«Аль-Айн» отказался давать Украинской ассоциации футбола разрешение на заключение контракта с Сергеем Ребровым.



Об этом сообщает UAE Sport News со ссылкой на спортивного журналиста и комментатора из ОАЭ Амера Абдуллы.



Ранее стало известно, что УАФ подала такой запрос в клуб, который перед этим сезоном возглавил украинский специалист.

Сообщалось, что Ребров разорвал контракт с «Аль-Айном» и подпишет трудовое соглашение со сборной Украины по схеме 2+1.