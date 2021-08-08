Источник: Аль-Айн отклонил предложение УАФ по Реброву

В этой истории еще не все решено

  • 08.08.2021 15:15
  • 7050 просмотров
  • 18 комментариев
Источник: Аль-Айн отклонил предложение УАФ по Реброву
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

«Аль-Айн» отказался давать Украинской ассоциации футбола разрешение на заключение контракта с Сергеем Ребровым.
 
Об этом сообщает UAE Sport News со ссылкой на спортивного журналиста и комментатора из ОАЭ Амера Абдуллы.
 
Ранее стало известно, что УАФ подала такой запрос в клуб, который перед этим сезоном возглавил украинский специалист.

Сообщалось, что Ребров разорвал контракт с «Аль-Айном» и подпишет трудовое соглашение со сборной Украины по схеме 2+1.

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Источник — Twitter

(34 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    много бронзы
      много бронзы, 08.08.2021 16:17
    0
    alzhovtyak, 08.08.2021 16:11
    Ди Марцио и Скира тоже в твиттере пишут. Если новостное издание сообщает новость в твиттере - почему нельзя написать его как источник?
    Чел просто не знает, что такое Твиттер. А там отписывается вся элита Украины и мира.
    Ссылка
    много бронзы
      много бронзы, 08.08.2021 16:16
    0
    Ростик Карпа, 08.08.2021 16:13
    При павелку наш футбол і авторитет сильно втрачають позиції....
    Павелка уже и в Польше подрабатывает?
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    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 08.08.2021 16:13
    -1
    При павелку наш футбол і авторитет сильно втрачають позиції....
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 08.08.2021 16:11
    +1
    Chuess, 08.08.2021 15:19
    Источник- Твитер, Спорт Уа это ваш уровень журналистики?
    Ди Марцио и Скира тоже в твиттере пишут. Если новостное издание сообщает новость в твиттере - почему нельзя написать его как источник?
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 08.08.2021 16:06
    0
    «Уход Шевченко - не сюрприз. Плановое решение» - так, что всё было заранее "запланировано" и молчок, что Шевченко уйдет, и начало поисков нового тренера после поста Шевченка об уходе, и отказ (несогласие с условиями или как там) Маркевича, и отказ Аль-Айна по Реброву. Ждем следующих "запланированных" событий связанных с главным тренером, работа кипит и уйма времени до 1 сентября - похоже хотят "запланировать" Михайличенко или загадочного(секретный - фамилий не называют) иностранца. В общем насколько всё по плану - надеюсь поймем завтра.
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    Face Control
      Face Control, 08.08.2021 15:47
    -1
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    много бронзы
      много бронзы, 08.08.2021 15:45
    -1
    Chuess, 08.08.2021 15:19
    Источник- Твитер, Спорт Уа это ваш уровень журналистики?
    В Твиттере и президенты стран пишут.
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    много бронзы
      много бронзы, 08.08.2021 15:44
    0
    Как раз - всё!
    Эмиратский ОАЭ ответил отказом на запрос УАФ о расторжении контракта с главным тренером команды Сергеем Ребровым, сообщает журналист Амер Абдулла.
    20 игра на выезде!
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    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 08.08.2021 15:41
    0
    Ахах, Лесик будет )))
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    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 08.08.2021 15:39
    0
    alex35536376446, 08.08.2021 15:32
    А ничего, что УЕФА поставили их матч на вторник? Они должны играть четверг-суббота-вторник что ли? Вот нафига писать бред, не зная ситуации
    А почему не должны? Во многих чемпионатах Европы играют и ничего, живи здоровы
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    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 08.08.2021 15:38
    +3
    Fangold, 08.08.2021 15:20
    А що це за мода переносити матчі чемпіоната України через єврокубки??? Чому матч Минай - Колос перенесли? Чому не перенесли матч Шахтар - Олександрія? Давайте всі матчі переносить коли грають українські клуби, срана базар ліга, Європа ти це бачиш? Бачиш як треба? Треба переносить матчі чемпіонату, коли єврокубки, вчися Європа!
    Куда нужно было матч донецких перенести? На пятницу? Так они в среду играли. На понедельник? Так они опять в среду играть будут. Что за бред?
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    Orel
    online
      Orel, 08.08.2021 15:38
    +2
    Fangold, 08.08.2021 15:20
    А що це за мода переносити матчі чемпіоната України через єврокубки??? Чому матч Минай - Колос перенесли? Чому не перенесли матч Шахтар - Олександрія? Давайте всі матчі переносить коли грають українські клуби, срана базар ліга, Європа ти це бачиш? Бачиш як треба? Треба переносить матчі чемпіонату, коли єврокубки, вчися Європа!
    Пам]ятаю, ДК завжди відмовляли при павелко.
    Ссылка
    alex35536376446
    online
      alex35536376446, 08.08.2021 15:32
    +6
    Fangold, 08.08.2021 15:20
    А що це за мода переносити матчі чемпіоната України через єврокубки??? Чому матч Минай - Колос перенесли? Чому не перенесли матч Шахтар - Олександрія? Давайте всі матчі переносить коли грають українські клуби, срана базар ліга, Європа ти це бачиш? Бачиш як треба? Треба переносить матчі чемпіонату, коли єврокубки, вчися Європа!
    А ничего, что УЕФА поставили их матч на вторник? Они должны играть четверг-суббота-вторник что ли? Вот нафига писать бред, не зная ситуации
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 08.08.2021 15:30
    0
    А навіщо подавати якісь запити, коли по інформації тих же ЗМІ, контракт розірвано? Чи все-таки не розірвано?
    Ссылка
    fedd1979
      fedd1979, 08.08.2021 15:29
    0
    Якщо розірвав, то який такий запит? Значить - прагне розірвати. Доведеться просто платити неустойку. Все
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 08.08.2021 15:27
    +1
    Fangold, 08.08.2021 15:20
    А що це за мода переносити матчі чемпіоната України через єврокубки??? Чому матч Минай - Колос перенесли? Чому не перенесли матч Шахтар - Олександрія? Давайте всі матчі переносить коли грають українські клуби, срана базар ліга, Європа ти це бачиш? Бачиш як треба? Треба переносить матчі чемпіонату, коли єврокубки, вчися Європа!
    бо в нас графік важчий, ніж в Європі)))
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 08.08.2021 15:20
    -3
    А що це за мода переносити матчі чемпіоната України через єврокубки??? Чому матч Минай - Колос перенесли? Чому не перенесли матч Шахтар - Олександрія? Давайте всі матчі переносить коли грають українські клуби, срана базар ліга, Європа ти це бачиш? Бачиш як треба? Треба переносить матчі чемпіонату, коли єврокубки, вчися Європа!
    Ссылка
    Chuess
      Chuess, 08.08.2021 15:19
    +3
    Источник- Твитер, Спорт Уа это ваш уровень журналистики?
    Ссылка
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