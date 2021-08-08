УАФ запросила у Аль-Айна разрешение на заключение контракта с Ребровым

Источники из ОАЭ подтверждают информацию, о которой говорилось ранее

  • 08.08.2021 14:02
  • 2279 просмотров
  • 6 комментариев
УАФ запросила у Аль-Айна разрешение на заключение контракта с Ребровым
© ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинская ассоциация футбола обратилась в «Аль-Айн», чтобы получить разрешение на заключение контракта с Сергеем Ребровым. Об этом сообщает спортивный  журналист и комментатор из ОАЭ Амер Абдулла.
 
Сообщалось, что Ребров разорвал контракт с «Аль-Айном» и подпишет трудовое соглашение со сборной Украины по схеме 2+1.

Ранее 70-летний специалист Мирон Маркевич рассказал, что Ребров изначально был приоритетным вариантом.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
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    Yura Юрий
      Yura Юрий, 08.08.2021 14:53
    0
    зачем арабам удерживать его силой? разойдутся, найдут компромис.
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    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 08.08.2021 14:51
    0
    а я считаю Ребров делает ошибку идя тренером в сборную.... шева много потерял-три ничьи... вот он не выйдет с группы-снова вагон критики..... да и с клубом поступает не правильно... стоил планы, теперь бросает-не по мужски.
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    Cherevik22
      Cherevik22, 08.08.2021 14:50
    0
    На місці арабів я б судовий позов подавав, контракт є контракт...
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    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 08.08.2021 14:47
    +1
    gajvir, 08.08.2021 14:43
    Так , дуже правильно, хай кращий тренер України арабів тренує , так??? Ну а збірна України - та то таке ?
    Это не очень красиво по отношению к клубу, Реброва никто не заставлял их тренировать, что это за детский сад, захотел тренирует, захотел поехал в сборную
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    gajvir
      gajvir, 08.08.2021 14:43
    -1
    Phantom1993, 08.08.2021 14:24
    Арабы отказали уже и правильно сделали
    Так , дуже правильно, хай кращий тренер України арабів тренує , так??? Ну а збірна України - та то таке ?
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    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 08.08.2021 14:24
    -2
    Арабы отказали уже и правильно сделали
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