УАФ запросила у Аль-Айна разрешение на заключение контракта с Ребровым

Украинская ассоциация футбола обратилась в «Аль-Айн», чтобы получить разрешение на заключение контракта с Сергеем Ребровым. Об этом сообщает спортивный журналист и комментатор из ОАЭ Амер Абдулла.
Сообщалось, что Ребров разорвал контракт с «Аль-Айном» и подпишет трудовое соглашение со сборной Украины по схеме 2+1.
Ранее 70-летний специалист Мирон Маркевич рассказал, что Ребров изначально был приоритетным вариантом.
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Источник — Twitter
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