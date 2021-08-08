УАФ запросила у Аль-Айна разрешение на заключение контракта с Ребровым

Украинская ассоциация футбола обратилась в «Аль-Айн», чтобы получить разрешение на заключение контракта с Сергеем Ребровым. Об этом сообщает спортивный журналист и комментатор из ОАЭ Амер Абдулла.



Сообщалось, что Ребров разорвал контракт с «Аль-Айном» и подпишет трудовое соглашение со сборной Украины по схеме 2+1.

Ранее 70-летний специалист Мирон Маркевич рассказал, что Ребров изначально был приоритетным вариантом.