МЕССИ: «Год назад хотел уйти и не смог, а сейчас хочу остаться и не могу»

На прощальной пресс-конференции в «Барселоне» легенда команды Лионель Месси заявил, что сейчас не думает о завершении карьеры и будет искать новую команду.
«Пока я смогу играть на высоком уровне, а мой организм сможет поддерживать эти стремления, я буду продолжать выступать. Пока я намерен продолжать выступления. Уже не в «Барселоне».
«Вы знаете, что я прошлом году я действительно хотел уйти из команды, но не смог. А в этом году я хочу остаться, но не могу. Люди привыкнут к этому».
«Сперва будет странно, что меня нет в команде, но потом привыкнут. Люди приходят и уходят. У «Барселоны» отличный состав, они справятся», - сказал Месси.
Наиболее реальным вариантом продолжения карьеры Месси называют ПСЖ.
Источник — Sky Sports
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Но на фоне информации что, активный интерес к Лионелю проявляет ПСЖ. Сообщается, что клуб вскоре подпишет контракт с Месси, по которому он будет получать 50 млн евро в год.
ЭТО КРОКОДИЛОВЫ СЛЕЗЫ.
Как говорится: Я виноват, что хочется мне кушать ?
Он,что голодает?
В современном футболе забыто понятие преданность клубу и преданность клуба.
Ничего, где-то ещё попылит года 3 и вернётся в Барсу функционером. И всем будет норм
В современном футболе забыто понятие преданность клубу и преданность клуба.
Ничего, где-то ещё попылит года 3 и вернётся в Барсу функционером. И всем будет норм
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