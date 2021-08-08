МЕССИ: «Год назад хотел уйти и не смог, а сейчас хочу остаться и не могу»

Игрок настраивался остаться в каталонской команде

  • 08.08.2021 16:27
  • 3664 просмотра
  • 5 комментариев
МЕССИ: «Год назад хотел уйти и не смог, а сейчас хочу остаться и не могу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

На прощальной пресс-конференции в «Барселоне» легенда команды Лионель Месси заявил, что сейчас не думает о завершении карьеры и будет искать новую команду.

«Пока я смогу играть на высоком уровне, а мой организм сможет поддерживать эти стремления, я буду продолжать выступать. Пока я намерен продолжать выступления. Уже не в «Барселоне».

«Вы знаете, что я прошлом году я действительно хотел уйти из команды, но не смог. А в этом году я хочу остаться, но не могу. Люди привыкнут к этому».

«Сперва будет странно, что меня нет в команде, но потом привыкнут. Люди приходят и уходят. У «Барселоны» отличный состав, они справятся», - сказал Месси.

Наиболее реальным вариантом продолжения карьеры Месси называют ПСЖ.

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Источник — Sky Sports

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 08.08.2021 17:51
    0
    Мог бы и за 1 млн поиграть.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 08.08.2021 17:50
    +1
    Слеза ... Вроде чистая эмоция...
    Но на фоне информации что, активный интерес к Лионелю проявляет ПСЖ. Сообщается, что клуб вскоре подпишет контракт с Месси, по которому он будет получать 50 млн евро в год.
    ЭТО КРОКОДИЛОВЫ СЛЕЗЫ.
    Как говорится: Я виноват, что хочется мне кушать ?
    Он,что голодает?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 08.08.2021 17:50
    0
    kryakr, 08.08.2021 17:03
    ну если ему для этого пришлось бы получать меньше чем у полкоманды, это тоже было бы как-то ненормально.
    В современном футболе забыто понятие преданность клубу и преданность клуба.
    Ничего, где-то ещё попылит года 3 и вернётся в Барсу функционером. И всем будет норм
    Ну вот ты и ответил сам что "В современном футболе забыто понятие преданность клубу и преданность клуба" По этому его сопли и остальной бред как минимум это неуважение к тем людям с кем работал и фанатам.Функционер и футболист это уже другая история и другая жизнь.
    Ссылка
    kryakr
    online
      kryakr, 08.08.2021 17:03
    0
    BekXanov, 08.08.2021 16:36
    Какая красивая ложь аж слезу пустил.А слабо было урезать зарплату к той черте что бы испанская лига дала добро на подписание контракта?)За всю карьеру денег мало?Легенда.Хотел бы остаться ты бы остался.Когда футболист пусть даже и легенда начинает диктовать условия по зарплате и указывать кого покупать и каких дружбанов то это уже называеться мы зажрались.Если решил уходить то нада уходить во время и красиво.
    ну если ему для этого пришлось бы получать меньше чем у полкоманды, это тоже было бы как-то ненормально.
    В современном футболе забыто понятие преданность клубу и преданность клуба.
    Ничего, где-то ещё попылит года 3 и вернётся в Барсу функционером. И всем будет норм
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 08.08.2021 16:36
    -1
    Какая красивая ложь аж слезу пустил.А слабо было урезать зарплату к той черте что бы испанская лига дала добро на подписание контракта?)За всю карьеру денег мало?Легенда.Хотел бы остаться ты бы остался.Когда футболист пусть даже и легенда начинает диктовать условия по зарплате и указывать кого покупать и каких дружбанов то это уже называеться мы зажрались.Если решил уходить то нада уходить во время и красиво.
    Ссылка
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