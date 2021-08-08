МЕССИ: «Год назад хотел уйти и не смог, а сейчас хочу остаться и не могу»

На прощальной пресс-конференции в «Барселоне» легенда команды Лионель Месси заявил, что сейчас не думает о завершении карьеры и будет искать новую команду.

«Пока я смогу играть на высоком уровне, а мой организм сможет поддерживать эти стремления, я буду продолжать выступать. Пока я намерен продолжать выступления. Уже не в «Барселоне».

«Вы знаете, что я прошлом году я действительно хотел уйти из команды, но не смог. А в этом году я хочу остаться, но не могу. Люди привыкнут к этому».

«Сперва будет странно, что меня нет в команде, но потом привыкнут. Люди приходят и уходят. У «Барселоны» отличный состав, они справятся», - сказал Месси.

Наиболее реальным вариантом продолжения карьеры Месси называют ПСЖ.