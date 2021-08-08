Директор Александрии: «Пока комфортнее играть с более именитыми командами»

Дмитрий Китаев хочет, чтобы команда добивалась успеха и с соперниками рангом ниже

  • 08.08.2021 16:07
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Директор Александрии: «Пока комфортнее играть с более именитыми командами»
© ФК Александрия. Дмитрий Китаев

Директор ФК «Александрия» Дмитрий Китаев прокомментировал успех подопечных Юрия Гуры в матче с «Шахтером» (2:1). 
 
«В последнее время «Александрия» становится неудобным соперником для «горняков», достаточно сказать, что она побеждает уже во втором календарном поединке подряд. На мой взгляд, нельзя сказать, что вчера мы не заслужили эту викторию, что нам помогла удача.
 
На старте сезона «горожанам», действительно, было комфортнее играть с более именитыми командами. В первом туре взяли верх над «Зарей», теперь вот одолели «Шахтер». По ходу последнего матча чувствовалось, что александрийцы хорошо изучили соперника, поэтому и находили уязвимые места, прежде всего, на флангах. Мне понравилось, что главный тренер Юрий Гура смело доверяет молодежи, умело пользуясь глубиной состава. Кстати, хотя до закрытия трансферного «окна» еще предостаточно времени, в расположении «Александрии» не находится ни одного потенциального новичка. Мы полностью укомплектованы.
 
После викторий над «Зарей» и «Шахтером» некоторые эксперты начали называть нашу команду «грозой авторитетов». Конечно, приятно, но меня больше устраивает, чтобы «горожане» демонстрировали боеспособность и в поединках с соперниками ниже рангом. Только тогда можно будет рассчитывать на высокие позиции.
 
Пока что из-за смены газона на стадионе в Александрии «горожане» вынуждены играть в гостях. Однако это запланированный процесс, ситуация – под контролем: 11 сентября ждем болельщиков в «Александрии» на дерби с «Ингульцом», – сказал Китаев.
 
У «Александрии» шесть очков после трех туров. Она занимает второе место в таблице.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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