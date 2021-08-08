Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо спокойно победит Зарю на классе»

Специалист считает, что киевляне полностью превосходят луганчан по организации и качеству игры

  • 08.08.2021 14:56
  • 1303 просмотра
  • 13 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо спокойно победит Зарю на классе»
© ФК Динамо Киев

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык сделал прогноз на матч 3-го тура украинской Премьер-лиги «Заря» - «Динамо».
 
«Интересное противостояние. Не знаю, будет ли уже Луческу на скамейке запасных. Смотрел последний матч киевлян против «Фенербахче» с трибун в Турции. Могу сказать, что мне понравилось «Динамо».
 
Футболисты, которые были в сборной Украины и дошли до четвертьфинала Евро-2020, сделали шаг вперед в своем статусе и понимании того, что и как нужно делать на поле. Игроки стали значительно искусные благодаря такой школе.
 
Думаю, что на сегодня «Динамо» полностью превосходит «Зарю» по организации и качеству игры. Это совсем другая команда, чем та, что была два года или даже год назад.
 
Прогнозирую, что киевляне спокойно победят на классе и забьют как минимум дважды», - сказал Цыганык.

Матч начнется в 19:30.

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

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Источник — Рейтинг букмекеров

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
      Face Control, 08.08.2021 16:20
    0
    sanitarium, 08.08.2021 16:20
    "Известный украинский журналист и комментатор" - это они стебутся постоянно
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    sanitarium
    online
      sanitarium, 08.08.2021 16:20
    +1
    "Известный украинский журналист и комментатор" - это они стебутся постоянно
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 08.08.2021 15:55
    -1
    Почему ну вот почему его не оставили в Турции.
    Он бы находкой был для каналов saritas trt. ))))
    Погранцы пожалуйста поедет циганик куда-то не пускайте его обратно в Украину)))
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    Lev17.
      Lev17., 08.08.2021 15:51
    -1
    Если Игорь Цыганык говорит, что победит Динамо, значит ставлю на победу Зари.
    Его прогнозы всегда в некуда 😡
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    Bobyk
      Bobyk, 08.08.2021 15:49
    +3
    Вірний сурківський пес.
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    Face Control
      Face Control, 08.08.2021 15:48
    +1
    На классе это типа очередной прогиб?
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    BUCH
    online
      BUCH, 08.08.2021 15:20
    0
    Кроты вы вчера свой класс показали
    Давайте бегом по норам и тихонько там курите
    Ваш уровень первая лига
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    много бронзы
      много бронзы, 08.08.2021 15:18
    +1
    Элементарно, Гарик. Вот тут у него - в яблочко, наконец то.)
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    mist76
    online
      mist76, 08.08.2021 15:12
    -3
    Ну кто ему слово даёт? Зашейте ему рот пожалуйста
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    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 08.08.2021 15:08
    0
    Что у Цыганыка хорошо выходит так это разшевелить улий рядовых кротов.
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    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 08.08.2021 15:05
    -5
    Да какой может быть класс у динамо?? Ну если только класс продлённого дня
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    Тор12
    online
      Тор12, 08.08.2021 15:02
    -6
    где мусора и где класс)ты бы закусывал Игорь ЦЫГАНЫК🙈
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    u6464u
      u6464u, 08.08.2021 15:01
    -5
    На классе одноклассников цыган хочет сказать или что оно подразумевает под классом., у киевлян пока только один класс, одноклассники.
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