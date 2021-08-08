Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо спокойно победит Зарю на классе»

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык сделал прогноз на матч 3-го тура украинской Премьер-лиги «Заря» - «Динамо».



«Интересное противостояние. Не знаю, будет ли уже Луческу на скамейке запасных. Смотрел последний матч киевлян против «Фенербахче» с трибун в Турции. Могу сказать, что мне понравилось «Динамо».



Футболисты, которые были в сборной Украины и дошли до четвертьфинала Евро-2020, сделали шаг вперед в своем статусе и понимании того, что и как нужно делать на поле. Игроки стали значительно искусные благодаря такой школе.



Думаю, что на сегодня «Динамо» полностью превосходит «Зарю» по организации и качеству игры. Это совсем другая команда, чем та, что была два года или даже год назад.



Прогнозирую, что киевляне спокойно победят на классе и забьют как минимум дважды», - сказал Цыганык.

Матч начнется в 19:30.

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины