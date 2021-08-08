Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо спокойно победит Зарю на классе»

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык сделал прогноз на матч 3-го тура украинской Премьер-лиги «Заря» - «Динамо».
«Интересное противостояние. Не знаю, будет ли уже Луческу на скамейке запасных. Смотрел последний матч киевлян против «Фенербахче» с трибун в Турции. Могу сказать, что мне понравилось «Динамо».
Футболисты, которые были в сборной Украины и дошли до четвертьфинала Евро-2020, сделали шаг вперед в своем статусе и понимании того, что и как нужно делать на поле. Игроки стали значительно искусные благодаря такой школе.
Думаю, что на сегодня «Динамо» полностью превосходит «Зарю» по организации и качеству игры. Это совсем другая команда, чем та, что была два года или даже год назад.
Прогнозирую, что киевляне спокойно победят на классе и забьют как минимум дважды», - сказал Цыганык.
Матч начнется в 19:30.
Источник — Рейтинг букмекеров
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Он бы находкой был для каналов saritas trt. ))))
Погранцы пожалуйста поедет циганик куда-то не пускайте его обратно в Украину)))
Его прогнозы всегда в некуда 😡
Давайте бегом по норам и тихонько там курите
Ваш уровень первая лига
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