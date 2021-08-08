ВИДЕО. Чудо-гол игрока Прикарпатья в ворота Металлиста

7 августа состоялся поединок 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины, в котором «Металлист» на выезде крупно обыграл «Прикарпатье» (1:4).
Но единственный гол хозяев получился невероятным. При счете 0:2 полузащитник Иван Сондей решился на удар-парашют метров с 35. Вратаря, видимо, заслепило солнце и он не смог просчитать траекторию полета мяча.
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Источник — ФК Прикарпатье
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