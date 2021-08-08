Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Очень довольны нанести первое поражение Шахтеру»

Хавбек «Александрии» – о сенсационной победе над вице-чемпионом Украины

  • 08.08.2021 12:25
  • 912 просмотров
  • 7 комментариев
Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Очень довольны нанести первое поражение Шахтеру»
© ФК Александрия. Максим Третьяков

Полузащитник «Александрии» Максим Третьяков прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:1) в матче 3 тура украинской Премьер-лиги.

«Мы настраиваемся на такие матчи всегда и с ребятами разговаривали, что это шанс для нас показать, что мы не просто ребята, а хороший коллектив. Только так себя настраиваем на такие матчи.

Пришло 11 человек, ушло 9. У нас все только начинается. Мы, можно сказать, еще не сыграны, но с каждой игрой радует, что у нас есть целостность. После неудачного матча в Ужгороде нам удалось показать, что мы хороший коллектив. Конечно, еще есть множество моментов, которые хочется улучшить. Будем над этим работать. А так очень довольны нанести первое поражение в чемпионате «Шахтеру», - сказал Третьяков.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
      cucumber, 08.08.2021 13:12
    0
    Отличный матч! Круто! Молодцы!
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 08.08.2021 13:08
    +1
    А как мы в Киеве довольны
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    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 08.08.2021 13:07
    +1
    Не буду кривить душой. Я тоже
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 08.08.2021 12:57
    0
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 08.08.2021 12:37
    +1
    Все довольны.... Кроме донецкого планктона
    Ссылка
    много бронзы
      много бронзы, 08.08.2021 12:37
    0
    Ну так шуруйте дальше! Что бы ваше поражение от Миная было первым и последним.
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    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 08.08.2021 12:30
    +1
    І ми задоволені.
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