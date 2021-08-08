Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Очень довольны нанести первое поражение Шахтеру»

Полузащитник «Александрии» Максим Третьяков прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:1) в матче 3 тура украинской Премьер-лиги.

«Мы настраиваемся на такие матчи всегда и с ребятами разговаривали, что это шанс для нас показать, что мы не просто ребята, а хороший коллектив. Только так себя настраиваем на такие матчи.

Пришло 11 человек, ушло 9. У нас все только начинается. Мы, можно сказать, еще не сыграны, но с каждой игрой радует, что у нас есть целостность. После неудачного матча в Ужгороде нам удалось показать, что мы хороший коллектив. Конечно, еще есть множество моментов, которые хочется улучшить. Будем над этим работать. А так очень довольны нанести первое поражение в чемпионате «Шахтеру», - сказал Третьяков.