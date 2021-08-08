Василий КАРДАШ: «Колос слишком много позволял Шахтеру»

Бывший полузащитник сборной Украины Василий Кардаш подвел итоги первого матча 3 квалификационного раунда Лиги конференций между «Колосом» и «Шахтером» из Караганды (0:0).

«На мой взгляд, уже канули в лету те времена, когда можно было считать украинские команды фаворитами в поединках с соперниками из Казахстана. Более того, сейчас на международной арене проходных соперников практически не осталось. Все уже научились играть в футбол. Вот и «Колосу», которому большинство экспертов отдавали победу, не удалось склонить чаши весов в свою пользу в матче с карагандинцами.

Не могу сказать, что подопечные Руслана Костышина недооценили «горняков», тем более, что «Колос» всегда отличался высокой мотивацией. Однако, создалось впечатление, что при подготовке к поединку ковалевцы не учли умение казахов использовать вертикальные передачи, умело комбинировать на флангах. И далеко не всегда находили веские контраргументы. Лишь оказавшись в большинстве, у ковалевцев появились шансы вырвать победу, но не преуспели с реализацией.

И хотя еще не все потеряно, нужно признать, что в повторном поединке в лучшем положении будут находиться казахи. Футболистов «Колоса» ждет дальний перелет, непростая адаптация, отсутствие игровой практики на поле с искусственным газоном. Теперь все , в первую очередь, зависит от самих ковалевцев. Если не будут позволять футболистам «Шахтера» демонстрировать свои лучшие качества,то у них появится шанс пройти дальше», - подытожил Кардаш.

Ответный матч состоится 12 августа в Казахстане.