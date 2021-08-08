«Получали и больше». Пятов рассказал о премиальных за Евро-2020

Голкипер – о денежном вознаграждении за исторический выход в четвертьфинал

  • 08.08.2021 11:20
  • 1352 просмотра
  • 1 комментарий
«Получали и больше». Пятов рассказал о премиальных за Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о премиальных после чемпионата Европы, в котором сборная Украины добралась до четвертьфинала.

– То, что прописано у всех команд. Мы общались с Андреем Васильевичем Павелко. Есть определенный критерий в сборной. Он ничем не отличаются от Италии или других сборных. 

Могу сказать, что, учитывая результат, который мы добились, это не такие большие деньги. Нет, это, конечно, большие деньги, но был период, когда мы могли получить и получали больше.

– За выход на Евро-2020 вы получили больше, чем на самом турнире?
– Можно сказать, да. Все зависит от ситуации в стране и спонсоров. Сейчас никто не хочет с деньгами расставаться. Да мы заработали, но скажу, что раньше это было бы намного больше. Но мы не можем жаловаться, учитывая ситуацию в стране. Кроме того, многие ребята собрались отдавать деньги на благотворительность.

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Источник — BurBuzz

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vitvit
    online
      Vitvit, 08.08.2021 11:33
    +1
    бля)))))) да за что Вам платить????)) Вы издиваетесь?)))) Так ты отдай на благотворительность,,,,, а не говори за других....Слов нет... не стыдно вообще такое говорить? хотя, а что от него ожидать?!?!?
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