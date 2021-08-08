Де Дзерби потерпел поражение в УПЛ уже в третьем матче

Раньше горечь поражения у руля «горняков» испытал только Владимир Сальков

  • 08.08.2021 10:41
  • 851 просмотр
  • 1 комментарий
Де Дзерби потерпел поражение в УПЛ уже в третьем матче
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

«Шахтер» потерпел первое поражение в УПЛ под руководством Роберто Де Дзерби уже в третьем туре. Среди всех предыдущих наставников горняков раньше испытал фиаско только Владимир Сальков - во 2-м матче. А вот среди тренеров дончан из дальнего зарубежья наименьшая стартовая беспроигрышная серия до сего времени была у Мирчи Луческу - 14 игр.

Первые поражения тренеров «Шахтера» в чемпионатах Украины

Матч

Тренер «Шахтера»

Дата

Соперник

Тренер

Счет

24-й

Паулу ФОНСЕКА

09.04.2017

Черноморец (д)

Александр БАБИЧ

1:2

20-й

Луиш КАШТРУ

01.03.2020

Ворскла (г)

Юрий МАКСИМОВ

0:1

19-й

Невио СКАЛА

04.08.2002

Волынь (г)

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

0:2

17-й

Бернд ШУСТЕР

20.03.2004

Днепр (г)

Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ

0:1

15-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

24.10.2004

Металлист (д)

Геннадий ЛИТОВЧЕНКО

0:1

10-й

Виктор ПРОКОПЕНКО

14.05.2000

Динамо (г)

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

1:2

6-й

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

05.04.1992

Карпаты (г)

Степан ЮРЧИШИН

0:1

4-й

Валерий РУДАКОВ

02.10.1995

Динамо (д)

Йожеф САБО

2:3

3-й

Анатолий БЫШОВЕЦ

17.04.1999

Звезда (д)

Александр ИЩЕНКО

1:2

3-й

Алексей ДРОЗДЕНКО

24.10.1999

Карпаты (г)

Леонид БРОВАРСКИЙ

0:1

3-й

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

07.08.2021

Александрия (д)

Юрий ГУРА

1:2

2-й

Владимир САЛЬКОВ

10.03.1995

Динамо (г)

Владимир ОНИЩЕНКО

0:3
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 08.08.2021 11:20
    0
    Этот макаронник ещё много "рекордов" поставит
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