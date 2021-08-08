Де Дзерби потерпел поражение в УПЛ уже в третьем матче

«Шахтер» потерпел первое поражение в УПЛ под руководством Роберто Де Дзерби уже в третьем туре. Среди всех предыдущих наставников горняков раньше испытал фиаско только Владимир Сальков - во 2-м матче. А вот среди тренеров дончан из дальнего зарубежья наименьшая стартовая беспроигрышная серия до сего времени была у Мирчи Луческу - 14 игр.

Первые поражения тренеров «Шахтера» в чемпионатах Украины